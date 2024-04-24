الأربعاء 24 أبريل 2024
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من الحب ما قتل، غاص تحت الماء للزواج من حبيبته فمات غرقًا بعد موافقتها (فيديو)

شاب يفقد حياته بعد
شاب يفقد حياته بعد عرض الزواج على حبيبته، فيتو

وفاة شاب بعد عرضه الزواج من حبيبته، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر، لأحد الشباب الأوروبيين، أثناء تقدمه بعرض زواج للفتاة التي أحبها من تنزانيا، حيث فضل أن يكون عرضه غير تقليدي، فعرض عليها الزواج أثناء غوصه تحت الماء، لكنه توفي بعد عرضه مباشرة.

 

وفاة شاب بعد عرضه الزواج من حبيبته

وعن وفاة شاب بعد عرضه الزواج من حبيبته، أظهر الفيديو المؤثر لشاب وهو يغوص تحت الماء، في محاولة منه لعرض الزواج على الفتاة التي أحبها من تنزانيا، وفضل الشاب أن يكون عرض الزواج غير تقليدي، لكن القدر لم يمهله، وتوفى مختنقًا تحت الماء فور قبول الفتاة عرضه بالزواج.

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ويبر وحبيبته، فيتو


وأثارت وفاة الشاب بعد عرضه الزواج من حبيبته تعاطف العديد من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي، الذي تداولوا حكاية الشاب، مؤكدين أنه شاب أوروبي أحب فتاة من تنزانيا، وكان ينوي الزواج  من فتاته التي أحبها، وخطط من أجل طلب الزواج بالغوص تحت الماء.

 

غاص تحت الماء لطلب الزواج من حبيبته

اختار الشاب طريقة غير تقليدية لطلب الزواج من الفتاة التي أحبها، وقام بالحجز في فندق تحت الماء، وبينما كانت صديقته في الغرفة أراد الشاب مفاجأتها، وبالفعل قام بالغوص تحت الماء ليخرج لها ورقة كتب عليها "will you marry me هل تتزوجيني"

لاقى عرض الشاب قبولًا عند الفتاة التي أحبها، وأجابت على الفور طلب الشاب قائلة: "نعم"، لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، فقد كان القدر أسبق له، وفي طريق عودة الشاب فرحًا، لم يتمكن من التنفس، بعد أن ظل فترة تحت الماء، وانقطعت أنفاسه، ليتوفى في الحال قبل خروجه من الماء.

ورقة الزواج التي عرضها ويبر على حبيبته تحت الماء، فيتو


ويحكى عدد من النشطاء حكاية الشاب الذي فقد حياته تحت الماء، بعد أن عرض على الفتاة التي أحبها الزواج، فقال أحدهم: "كان الشاب والفتاة قد حجزا أربع ليال في غرفة المنتجع تحت الماء، والتي تقع على بعد حوالي 250 مترًا (820 قدمًا) من الشاطئ."

 

قارب يبلغ عن غرق الشاب

وتابع النشطاء قائلين: "تبلغ تكلفة المقصورة 1700 دولار، التي حجزها الشاب،  في الليلة وهي مثبتة في الماء على عمق حوالي 10 أمتار. في اليوم الثالث من إقامتهم، قدم الشاب "ويبر" عرضه الذي لا ينسى للفتاة التي أحبها من تنزانيا".

صورة ويبر أثناء طلبه الزواج من حبيبته، فيتو


بعد أن غرق الشاب تحت الماء في الحادث المأساوي، حاولت صديقته طلب المساعدة، لكنها  لم تتمكن من الوصول إلى موظفي المنتجع عبر الهاتف أو الراديو، وفي النهاية أبلغ قارب عن وجود جثه، حيث عثر صاحب القارب على "ويبر" وحاول إنعاشه، لكن بدون جدوى.

 

الغواص ويبر يفقد حياته لأجل الزواج من حبيبته

وأجرت السلطات في تنزانيا تشريحًا لجثة الشاب "ويبر"، لكنهم لم يعرفوا سبب وفاة ويبر، الذي كان يمارس الغطس عدة مرات وكان سباحًا ماهرًا.

الفندق الذي حجز فيه ويبر وصديقته في تنزانيا، فيتو


الغريب أن الشاب "ويبر"، كتب على الورقة التي أظهرها للفتاة التي أحبها عن عرضه الزواج منها "لا أستطيع حبس أنفاسي لفترة كافية لأخبرك بكل ما أحبه فيك. ولكن... كل ما أحبه فيك، أحبه أكثر كل يوم! هل تتزوجيني "


وأثارت الواقعة المؤثرة ردود أفعال واسعة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين وصفوا الشاب بعبارات عديدة ومنها "من الحب ما قُتل".

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