النيابة تصرح بدفن جثة شخص غرق في نهر النيل بحلوان
صرحت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الإثنين، بدفن جثة شخص غريق فى نهر النيل بحلوان، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.
انتشال جثة شخص غريق فى نهر النيل بحلوان
تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بوجود غريق فى نهر النيل بمنطقة حلوان، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهرى وتم انتشال الجثة ونقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
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