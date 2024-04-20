السبت 20 أبريل 2024
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أخبار مصر

مصر تتعاون مع تنزانيا في إنشاء 60 بئرا جوفيا بالمناطق النائية لتوفير مياه الشرب

زيارة الوفد التنزاني
زيارة الوفد التنزاني لوزارة الري، فيتو

تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري تقريرًا من الدكتور عارف غريب رئيس قطاع شئون مياه النيل حول زيارة اللواء مدير كلية الدفاع الوطني بجمهورية تنزانيا لوزارة الموارد المائية والري المصرية.

التعاون المصري مع تنزانيا في مجالات المياه

وقال الدكتور سويلم أن هذه الزيارة تأتى في إطار التعاون الوثيق بين مصر وتنزانيا، حيث قامت الوزارة ممثلة في قطاع شئون مياه النيل باستقبال مدير كلية الدفاع الوطني بجمهورية تنزانيا والوفد المرافق له والذي يضم (٢٣) دارسا بكلية الدفاع الوطني التنزانية من دول (تنزانيا - ناميبيا – بوروندي – نيجيريا – زامبيا - زيمبابوي) والذي يقوم بزيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية، وكان في استقبالهم الدكتور عارف غريب رئيس قطاع شئون مياه النيل.

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وتم خلال الزيارة عرض الموقف المائي المصري ومجهودات الدولة المصرية لتحسين عملية إدارة المياه لمواجهة تحديات محدودية الموارد المائية في مصر، وقام قطاع التخطيط بالوزارة بعرض استراتيجية الوزارة ومحاور الخطة القومية للموارد المائية حتى عام ٢٠٥٠.

تحسين عملية إدارة المياه

كما قام قطاع شئون مياه النيل باستعراض أنشطة المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها في إطار التعاون الثنائي مع دول حوض النيل مثل أنشطة مقاومة الحشائش المائية، وإنشاء محطات مياه الشرب الجوفية التي تعمل بالطاقة الشمسية لتوفير مياه الشرب النقية لمواطني دول حوض النيل، وإنشاء سدود حصاد مياه الأمطار للاستفادة منها في الشرب والاستخدامات المنزلية ورعى الثروة الحيوانية، والدعم الفني في مختلف مجالات الموارد المائية والري، كما تم استعراض أنشطة التعاون مع جمهورية تنزانيا والتي تم من خلال إنشاء ٦٠ بئرا جوفيا في العديد من المناطق النائية لتوفير مياه الشرب النقية لمواطني دولة تنزانيا الشقيقة.

وفي نهاية الزيارة توجه اللواء مدير كلية الدفاع الوطني التنزاني بالشكر للدولة المصرية على ما تقدمه من دعم لدولة تنزانيا في مختلف المجالات ولاسيما في مجال الموارد المائية والري.

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