الأربعاء 24 أبريل 2024
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حوادث

ضبط صاحب أكاديميتين تعليميتين للنصب على راغبى الدراسة خارج البلاد بمدينة نصر

ضبط صاحب أكاديميتين
ضبط صاحب أكاديميتين تعليميتين للنصب على راغبى الدراسة،فيتو

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب أكاديميتين تعليميتين للنصب على راغبى الدراسة خارج البلاد بمدينة نصر .

 

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النصب على راغبى الدراسة خارج البلاد 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص " له معلومات جنائية"؛ بإدارة كيانين تعليميين وهميين "بدون ترخيص" كائنين بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، للنصب والاحتيال على راغبى السفر للخارج، لاستكمال دراستهم والترويج عبر "الإنترنت" بأن شركتيه حاصلتين على وكـالة رسمية من العديد من الجامعات الأجنبية خلافًا للحقيقة بقصد استقطابهم والاستيلاء على أموالهم.
 

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته 2 هاتف محمول بفحصهما فنيًا تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

 

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