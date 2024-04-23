الثلاثاء 23 أبريل 2024
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اقتصاد

التصديري للصناعات الهندسية: تصنيع سكوتر كهرباء مصري بمكون محلي يتجاوز 40%

شريف الصياد رئيس
شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية،فيتو

أكد المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إعداد خطة لخلق جيل جديد من المصدرين وإيجاد مؤهلين في الشركات لإدارة التصدير وزيادة مبيعات الشركات للخارج وزيادة الصادرات المصرية من خلال شركات جديدة ومصدرين جدد.

إنتاج سكوتر كهرباء في مصر بمكون محلي يتجاوز 40%

وكشف المهندس شريف الصياد، أنه تم إنتاج سكوتر كهرباء في مصر بمكون محلي يتجاوز 40% ليتناسب مع وضع السوق المصري، مضيفا أنه منتج مبتكر يتلائم مع احتياجاتنا وكذلك تم تصميم سرعته لتناسب وضع الطرق.

ولفت إلي أن تصنيع نفس المنتج لسوق آخر سيكون بمواصفات مختلفة تتناسب مع احتياج هذا السوق.

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وأشار خلال جلسة نقاشية على هامش إطلاق برنامج شهادة إدارة التصدير المُعتمدة ضمن مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إلى أن التعامل مع السوق الخارجي يتطلب معرفة ثقافة كل السوق ولا يجب أن نتعامل مع العالم بثقافة واحدة.

وشدد رئيس المجلس التصديري على ضرورة أن نتعامل مع التقنيات الحديثة في الأسواق الدولية، وكذلك متطلبات الأسواق، وفهم توجهات المستوردين في الخارج وتقدير قيمة الوقت عند التعامل مع الشركات في الخارج، وخلق جيل مؤهل لمعرفة التعامل مع تغيرات الأسواق.

 إدخال السيولة الدولارية إلي السوق الداخلي هو السبيل الأهم لحل كل المشكلات الاقتصادية

وتابع المهندس شريف الصياد، أن إدخال السيولة الدولارية إلي السوق الداخلي هو السبيل الأهم لحل كل المشكلات الاقتصادية، وهذا يحدث من خلال عمليات التصدير الناجحة وخلق مصدرين جدد ومعالجة أية قصور في العملية التصديرية.

ومن جانب آخر أوضح الصياد، أن الصين أدركت أنها لن تتمكن من المنافسة في صناعة السيارات التقليدية، لذلك ركزت على صناعة السيارات الكهربائية وتطوير التكنولوجيا الخاصة بها خاصة البطاريات مما جعل الصين تستحوذ على 40% من السيارات الكهربائية الموجودة في أوربا، وهذا النموذج يجب أن نركز عليه هو العمل على صناعات يحتاجها المستقبل ويمكن المنافسة فيها وعدم التركيز على الصناعات التقليدية وجعل الابتكار أحد ركائز عمل المصانع المصرية.

 

 

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المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية المجلس التصديرى للصناعات الهندسية المصدرين التجارة تنمية الصادرات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

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