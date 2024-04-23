من هو حسين علي عزقول الذي اغتالته إسرائيل في جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، اغتيال أحد القادة البارزين في المنظومة الجوية التابعة لجماعة حزب الله بغارة للطيران الحربي على جنوب لبنان.

أحد القادة البارزين لجماعة حزب الله

ونعت جماعة حزب الله، في بيان، حسين علي عزقول "هادي"، وهو من مواليد عام 1981 من بلدة "قلاويه" ويسكن في بلدة "عدلون" في جنوب لبنان.



وذكر الجيش الإسرائيلي أنه استهدف حسين علي عزقول الذي وصفته إسرائيل بأنه مسؤول مركزي في القوة الجوية لدى حزب الله"، بحسب بيان للمتحدث باسم الجيش.

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وتتهم إسرائيل عزقول بالتورط في أنشطة القوة ولعب دور في تخطيط وتنفيذ أنشطة إرهابية متنوعة، مؤكدة أن القضاء عليه يلحق ضررًا ملموسًا في قدرات القوة والتنظيم في تلك المنطقة.

جدير بالذكر أن الوكالة اللبنانية الرسمية، إن الجيش الإسرائيلي أطلق فجر اليوم الثلاثاء القنابل الضوئية فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولا إلى مشارف مدينة صور بجنوب البلاد، في حين أستهدف الطيران الإسرائيلي سيارة على طريق بين بلدتي عدلون ومفرق بلدة الخرايب جنوبي لبنان، دون تأكيد بعد من الجيش الإسرائيلي.

وفجرا، أطلق الجيش الإسرائيلي، رشقات نارية بالأسلحة الثقيلة باتجاه أطراف بلدة الناقورة وجبل اللبونة، بينما حلق الطيران الاستطلاعي حتى صباح الثلاثاء، فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وقرى قضاءي صور وبنت جبيل، وفق "الوكالة الوطنية للإعلام".

ونفذ الطيران الإسرائيلي المُسيَّر غارة على منزل في بلدة أرزون عند أطراف بلدة صريفا، أدت إلى "وقوع إصابات وأضرار جسيمة في الممتلكات"، وهي منطقة متقدمة في منطقة جنوب الليطاني في نطاق عمل اليونيفيل، وفق ما ذكرته الوكالة اللبنانية.

غارات جوية بالصواريخ



وفجر الثلاثاء، شن الطيران الحربي الإسرائيلي، ثلاث غارات جوية بالصواريخ استهدفت "جبل أبو راشد" في مرتفعات الجبّور في قضاء جزّين، وفق مراسلة "الحرة" في بيروت.

وأمس شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، أيضا ثلاث غارات استهدفت أطراف بلدة يارون في القطاع الأوسط، وتعرّضت أطراف بلدتي بيت ليف وعيتا الشعب ليلا، لقصف مدفعي.