الثلاثاء 23 أبريل 2024
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خارج الحدود

أمريكا تعلق على توقيت استهداف حزب الله لقواتها في سوريا والعراق

استهداف قاعدة أمريكية
استهداف قاعدة أمريكية في العراق، فيتو

 سوريا والعراق ، أدانت وزارة الخارجية الأمريكية، تعرض قواتها في سوريا والعراق لهجومين منفصلين بالصواريخ والمتفجرات والطائرات المسيرة في أقل من 24 ساعة، بعد توقف دام قرابة ثلاثة أشهر.

وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر، في مؤتمر صحفي: "نجد أنه من المثير للقلق بشكل خاص أن حزب الله اختار استئناف هجماته ضد الأفراد الأمريكيين بعد ساعات فقط من انتهاء رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني زيارة ناجحة لواشنطن لذا يبدو من الواضح أن إيران لا تحترم السيادة العراقية".

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وأضاف: "لقد رأينا هذه الهجمات في الماضي، وأوضحنا لإيران ولحزب الله، أننا سندافع عن مصالحنا، وسندافع عن أفرادنا، ولا يزال هذا هو الحال".

إطلاق 5 صواريخ تجاه القوات الأمريكية

وكانت مصادر أمنية عراقية وأمريكية قد قالت أمس إن القوات الأمريكية في العراق وسوريا واجهت هجومين منفصلين بالصواريخ والمتفجرات والطائرات المسيرة في أقل من 24 ساعة، بعد توقف دام قرابة ثلاثة أشهر.


وأضاف المصدر الأمريكي لوكالة "رويترز أن 5 صواريخ من شمال العراق أطلقت باتجاه القوات الأمريكية بقاعدة في الرمانين في شمال شرق سوريا.

وتابع، أنه تم إسقاط طائرتين مسيرتين بالقرب من قاعدة عين الأسد الجوية التي تستضيف قوات أمريكية في محافظة الأنبار غربي العراق، بسبب الحذر الشديد التي تنتهجه القوات الأمريكية في المنطقة.

حزب الله العراقي يستأنف العمليات العسكرية ضد القوات الأمريكية


وذكر مسئول أمريكي،  أن هجوم بطائرة مسيرة أيضا استهدف قاعدة عين الأسد بـ العراق دون أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار جراء القصف.

وجاء ذلك بعدما أعلن حزب الله في العراق في وقت سابق  استئناف العمليات ضد القوات الأمريكية في البلاد.

وكانت خلية الإعلام الأمني العراقية قد قالت إنها شرعت في عملية بحث واسعة عن عناصر استهدفت  قاعدة للتحالف الدولي في عمق سوريا بعدد من الصواريخ.

وأضافت على منصة إكس أن قواتها غرب محافظة نينوى قرب الحدود السورية "عثرت على السيارة التي انطلقت منها الصواريخ وقامت بحرقها، ومازالت تواصل عملية البحث للقبض على الفاعلين".

مصادر تكشف لرويترز كواليس تعرض القوات الأمريكية لهجومين منفصلين في سوريا والعراق

هجوم بطائرة مسيرة يستهدف قاعدة أمريكية في العراق

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مصادر تكشف لرويترز كواليس تعرض القوات الأمريكية لهجومين منفصلين في سوريا والعراق

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هجوم بطائرة مسيرة يستهدف قاعدة أمريكية في العراق

إطلاق 5 صواريخ من العراق تجاه قاعدة عسكرية أمريكية في سوريا
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