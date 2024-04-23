بعد العاصفة الجوية المرعبة، مطار دبي يعود للعمل بكامل طاقته (فيديو)

أعلنت شركة مطارات دبي، اليوم الثلاثاء، عودة العمليات التشغيلية في مطار دبي إلى وضعها الطبيعي وبكامل طاقتها، بعد أن كانت قد واجهت صعوبات شديدة الأيام الماضية جراء التقلبات الجوية الطارئة.

مطارات دبي تعود لوضعها الطبيعي

وأشارت الشركة في بيان إلى عودة جدول الرحلات الجوية إلى مساره الطبيعي بمعدل 1400 رحلة يوميًا.

UPDATE: #DXB is now operating at full capacity!

🚗 Roads around the airport are cleared

✈️ Flight schedules are back to normal with 1,400 flights a day

🧳 We're working to dispatch misplaced bags in 24 hours



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Thank you to all our guests for… pic.twitter.com/dOlBSHOKcM — DXB (@DXB) April 23, 2024



يأتي ذلك بعد إلغاء 2155 رحلة وتحويل مسار 115 رحلة أخرى خلال أجواء الطقس الاستثنائية التي شهدتها الدولة خلال الأسبوع الماضي.

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وأكدت الشركة أن الآلاف من موظفي مطارات دبي عملوا جنبًا إلى جنب لإعادة العمليات التشغيلية إلى وضعها الطبيعي ومساندة الضيوف.

كان مطار دبي الدولي قد أعلن أنه يواجه عددًا من التحديات التشغيلية نظرًا للظروف الجوية المتقلبة التي شهدتها الدولة مؤخرًا.

وأكد أنه يجري العمل على مدار الساعة مع فرق الاستجابة للطوارئ والشركاء لإعادة الأمور إلى مسارها الطبيعي بأسرع وقت ممكن".

موجة أمطار جديدة في الإمارات



وأفاد المركز الوطني للأرصاد (NCM)، في أحدث توقعاته بأن هناك فرصة لهطول أمطار خفيفة اليوم في المناطق الغربية من دولة الإمارات.



وأشارت الي أن الأمطار ستكون خفيفة إلى متوسطة في المناطق الشرقية، بينما يوم الأربعاء ستكون فرصة هطول الأمطار ضعيفة على المناطق الشمالية الشرقية، بحسب المركز.

وقال خبير الطقس بالمركز الوطني للأرصاد الجوية، الدكتور أحمد حبيب، إنه على الرغم من وجود فرصة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، مساء الاثنين، وتوقع هطول أمطار إضافية على مناطق محددة من الإمارات، الثلاثاء، فإنه لا يوجد سبب للقلق.

وأضاف أن "الوضع الحالي لا ينطوي على هطول أمطار غزيرة على الإطلاق، ولا يمكن مقارنته بحدث الأسبوع الماضي"، وفق ما نقلته صحيفة "خليج تايمز" الإماراتية.

توقعات الأمطار في شهر مايو

من جانبه، أفاد "مركز العاصفة لمراقبة الطقس والتغير المناخي"، بأن أمطارا محدودة قد تشهدها بعض المناطق اليوم وغدًا.



كما تطرق المركز للحديث عن توقعات شهر مايو القادم، مبينًا أن هناك توقعات بحدوث حالة جوية لكنها أشار إلى أن الصورة غير واضحة.

وشدد على أنه في حال كان هناك حالة جوية قوية سيتم وضع تنبيهات أولًا بأول من المركز، محذرا من تداول الشائعات بهذا الشأن.