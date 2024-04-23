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نجاة طفل تشبث أسفل قطار مسافة 100 كيلومتر

قطار في الهند، فيتو
قطار في الهند، فيتو

نجا طفل يبلغ من العمر 5 سنوات بعد تشبثه بالهيكل السفلي لقطار بضائع مسافة بلغت نحو 100 كيلومتر في درجة حرارة شديدة.

وأنقذ موظفو السكك الحديدية  في الهند الصبي، الذي ينحدر من راجاجيبورام في لكناو عاصمة ولاية أوتار براديش الهندية، بعمل شجاع ملحوظ، بدا بعدها الطفل مهتزًا ومصدومًا بصورة واضحة من تلك الرحلة المروّعة، وذلك حسبما أفاد موقع «ذا تايم أوف إنديا» الإخباري.

وذكر الموقع أن الطفل يعمل في جمع القمامة ويقيم مع والده الذي يعتمد على التسول في الشوارع لكسب رزقه، مشيرًا إلى أن والدة الصبي كانت قد تخلت عن الأسرة قبل عدة سنوات.

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وفي يوم الحادث، كان الصبي يلعب بالقرب من خطوط السكة الحديدية في محيط ألمناجار، عندما صعد إلى إحدى عربات قطار الشحن المتجه نحو محطة روزا.

وأوضح مصدر مسئول أن أحد عناصر محطة السكة الحديدية اكتشف وجود الطفل أسفل القطار، مشيرًا إلى أن مدير محطة كارنا للسكك الحديدية أكد، في وقت لاحق، أنه متشبث بالفعل أسفل الهيكل السفلي لإحدى عربات القطار.

وقال: «بمجرد التأكد من وجود الطفل، تم تنبيه موظفي محطة هاردوي للسكك الحديدية للتوقف غير المقرر للقطار وإنقاذ الطفل».

وأضاف: «كنا على أهبة الاستعداد، وبمجرد وصول القطار، هرع رجال الجبهة الوطنية الرواندية لإنقاذ الطفل».

وأوضح سانجيف كومار، المفتش الفرعي من هاردوي، أن الطفل «كان مرهقًا، وبدا مصابًا بالصدمة».

وتابع: «قدمنا له الطعام والماء، وتمكنا من التعرُّف إلى والده، وبعد ذلك تم تسليم الطفل إليه».

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طفل درجة حرارة شديدة قطار راجاجيبورام ولاية أوتار براديش الهندية السكك الحديدية جمع القمامة

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