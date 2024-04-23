خلي بالك، 4 نصائح من الأرصاد للحماية من الموجة الحارة

حالة الطقس ، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس بدءا من اليوم وحتى الخميس المقبل، حيث تتعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة، تصل ذروتها غدا الأربعاء وتصل درجة الحرارة على القاهرة 40 درجة مئوية.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية وفقا للبيان الذي نشرته على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن تسجل درجة الحرارة اليوم الثلاثاء على القاهرة 38 درجة مئوية.

وأكدت أن البلاد تتأثر بكتلة هوائية جنوبية شديدة الحرارة مع وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا مما يؤدي إلى ارتفاع في درجات الحرارة فيسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية الشرقية.

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وأضافت: “ تنشط الرياح على مناطق من شمال البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد وتؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية”.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض للطقس شديد الحرارة، ونصحت بالتالي:

1- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

2- شرب كميات كافية من المياه والسوائل الباردة.

3- ارتداء غطاء للرأس.

4- ارتداء ملابس قطنية فضفاضة فاتحة اللون.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد حذرت من نشاط الرياح على أغلب الأنحاء المثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد وقد تؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية على فترات متقطعة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة على كافة الأنحاء بدءا من اليوم الثلاثاء وحتى الخميس من 5 : 7 درجات مئوية.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وسيناء وجنوب الصعيد حار على السواحل الشمالية.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل ليلا، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.



درجة الحرارة

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة الصغرى: 25

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:38

درجة الحرارة الصغرى: 25

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:31

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:36

درجة الحرارة الصغرى: 25

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 40

درجة الحرارة الصغرى: 24

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:41

درجة الحرارة الصغرى:26