الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محافظات

السيطرة على حريق بمزرعة قمح في الإسماعيلية (صور)

جانب من الحريق، فيتو
جانب من الحريق، فيتو

سيطرت قوات الحماية المدنية في محافظة الإسماعيلية، على حريق شب في مزرعة قمح بعزبة الزقازيق الواقعة بقرية الرياح التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب. 

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نشوب حريق في مزرعة 

كان اللواء هشام مروان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقي بلاغا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق بمزرعة قمح غرب قناة السويس. 

جانب من الحريق، فيتو
جانب من الحريق، فيتو

تدخل الحماية المدنية 

على الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية والإطفاء لمكان الحريق، وتمت السيطرة قبل امتداد الحريق إلى بقية المساحات بالمزرعة والمزارع المجاورة، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

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سيطرت قوات الحماية المدنية في محافظة الإسماعيلية، على حريق محدود اندلع بمصنع زيوت بالقنطرة شرق الإسماعيلية.   

جانب من الحريق، فيتو
جانب من الحريق، فيتو

وكان قد تلقي المركز الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء مهندس هنرى إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة اخطار يفيد باندلاع حريق محدود بإحدى مصانع الزيوت الواقعة بمركز ومدينة القنطرة شرق في محافظة الإسماعيلية دون وقوع إصابات.  

 

جانب من الحريق، فيتو

انتقال الأجهزة الأمنية 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابثاته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة. 
 

الدفع بسيارات الحماية المدنية 

ودفعت إدارة الحماية المدنية في محافظة الإسماعيلية بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق والذى تم تخماده وجارى عمليات التبريد.  

 

كما دفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بقيادة الدكتور مصعب البدراوي مدير الفرع بعدد من سيارات الإسعاف لمكان الحريق.  

 

 

 

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