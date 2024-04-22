حريق في جراج يلتهم عددا من السيارات ويمتد لعقار بالجمالية

تمكنت الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، من السيطرة على حريق هائل فى جراج سيارات، امتد إلى عقارمجاور وبنك شهير، بمنطقة الجمالية.

حريق جراج يلتهم عددا من السيارات ويمتد لعقار فى الجمالية

تعود تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا يفيد نشوب حريق هائل بجراج سيارات وامتداده لعقار مجاور وفرع بنك بمنطقة الجمالية.

وانتقلت 7 سيارات إطفاء وسيارات الإسعاف الى مكان البلاغ وفرض كردون أمنى لمحاصرة كرات اللهب ومنع خطر الامتداد.

وبالفحص تبين أن النيران شبت فى كشك خشبى وامتدت لجراج وعقار بارتفاع 9 طوابق.

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كما امتدت النيران إلى واجهة بنك شهير، والتهمت النيران عددا كبيرا من سيارات والعقار والتكييفات الخارجية الخاصة بالبنك.

وقامت أجهزة الأمن بقطع الكهرباء والغاز عن العقار والعقارات المجاورة وتم إخماد النيران، دون وقوع إصابات.