أخبار الفن اليوم.. نبيلة عبيد تعود للدراما.. تكريم خاص للمخرج خيري بشارة فى السويد.. ومهرجان القاهرة السينمائي يستأنف نشاطه

امتلأت الساحة الفنية، اليوم الاثنين 22 إبريل، العديد من الأحداث والفعاليات الفنية.. نستعرض أبرزها خلال النشرة التالية:

كشفت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي برئاسة النجم الكبير حسين فهمي الموعد الرسمي لانعقاد فعاليات الدورة الـ45 من المهرجان، حيث سيُقام من 13 وحتى 22 نوفمبر 2024 بدار الأوبرا المصرية.

وكانت الإدارة أعلنت رسميًا عن تنصيب الناقد الفني عصام زكريا مديرًا للدورات القادمة من المهرجان.

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انطلقت قبل ساعات افتتاحية مهرجان مالمو للسينما العربية عن برنامج الأفلام المشاركة في مسابقاته الرسمية بدورته الرابعة عشرة، والمقرر إقامتها في الفترة بين ما بين 22 – 28 أبريل الجاري.

وفى الافتتاح حرص عدد من النجوم والنقاد كـ النجمة بشرى والنجمة شيري عادل، النجم أحمد وفيق، والناقد طارق لطفي على الحضور لريد كاربت الدورة الـ 14، والمشاركة بفعاليات تكريم المخرج الكبير خيري بشارة، والمحلن محمد هباش، وكذلك المصمم ماهر مرزوق.



أعلنت الشركة المنظمة لحفل الثاني لــ 100 سنة غنا الذي يقودها الفنان الكبير على الحجار، فئات تذاكر الحفل بمختلف فئاته الأربعة، وهو الحفل المقرر تدشينه خلال أيام قليلة وهو الحفل الذي سيأتي بقيادة المايسترو يوسف صادق.

والحفل الثاني لـ 100 سنة غنا سيُقام يوم الأحد المقبل الموافق 28 من شهر إبريل الجاري، وتبدأ فقرات الحفل فى الثامنة مساءً، وسيكون المطرب مصطفى قمر، والمطربة نادية مصطفى ضيوف الحفل الثاني لــ على الحجار، والذي سيستعرض خلاله كلاسيكيات الراحل محمد فوزي على مسرح دار الأوبرا المصرية.

طرحت اليوم شركة بنش مارك عبر موقعها تذاكر حفل الفنانة آمال ماهر في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وتحيي آمال ماهر حفلا في مدينة جدة على مسرح ملعب الجوهرة يوم 3 مايو المقبل.

أعلنت الفنانة نبيلة عبيد عن نيتها العودة للشاشة الفضية من خلال مشروع درامي جديد، وذلك في تصريح خاص لصحيفة "فيتو".

وقالت نبيلةعبيد: "أنا حاليًا أدرس العودة للدراما من خلال عمل جديد معروض علي، والذي يتم حاليًا كتابته. أتمنى أن يكون العمل مناسبًا ويُقدر قيمته".

وأشارت الفنانة إلى أنها لن تعود إلى الشاشة إلا إذا كان العرض مناسبًا ويتماشى مع ما تبحث عنه من نوعية وجودة، مُضيفة: "عندما يتوفر عرض جيد ومناسب لي، سأكون جاهزة للعودة والمشاركة في المشروع".

كرمت نقابة المهن الموسيقية في لبنان الفنان مصطفي كامل نقيب الموسيقيين تقديرا لمشواره الفني والنقابي.

وحضر حفل تكريم الفنان مصطفى كامل في لبنان كل من فريد بو سعيد نقيب الموسيقيين اللبناني والفنان وليد توفيق.

على مدار أسابيع متتالية استطاع فيلم الأكشن “شقو” أن يتربع على المركز الأول بالبوكس أوفيس المصري بفارق كبير عن منافسيه من أفلام عيد الفطر 2024، إذ جاء فى المركز الأول محققا إيرادات بلغت 966 ألفا و740 جنيهًا بمصر.. ليقترب من إجمالي إيرادات 50 مليون جنيه.



وعقب اكتساحه شباك التذاكر بمصر، قررت الشركة المنتجة لفيلم الأكشن “شقو” بدأ التحضيرات لتصوير الجزء الثاني من العمل..



اعترفت النجمة مي كساب بأن موافقة زوجها، المطرب محمد صلاح (أوكا) على خضوعها لعملية تكميم المعدة كانت العقبة الوحيدة التي فكرت بها قبل إقدامها على هذا القرار.

وردا على سؤال كيف استقبل زوجها شكلها الجديد بعد إنقاص وزنها، قالت مي كساب: "هو متصالح مع نفسه وغيرته صحية، لكن تخن شوية وعنده كرش صغنون فرحان بيه".

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