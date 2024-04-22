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ثقافة وفنون

نقابة المهن الموسيقية اللبنانية تكرم مصطفى كامل

تكريم مصطفى كامل،
تكريم مصطفى كامل، فيتو

كرمت نقابة المهن الموسيقية في لبنان الفنان مصطفي كامل نقيب الموسيقيين تقديرا لمشواره الفني والنقابي.

وحضر حفل تكريم الفنان مصطفى كامل في لبنان كل من فريد بو سعيد نقيب الموسيقيين اللبناني والفنان وليد توفيق.

ومن ناحية أخرى، فتح الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، ملف “الرسوم النسبية”، حيث تقدم عدد من المطربين والفرق بتظلمات للنقابة اعتراضًا على الرسوم الذي تم فرضها وإقرارها من النقابة، بعد اجتماع أعضاء النقابة.

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في هذا السياق، نشر “مصطفى”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، فيديو أثناء جلوسه برفقة منصور هندي، رئيس لجنة العمل بالنقابة، من أجل كشف أسباب إقرار الرسوم النسبية الجديدة.

وقال مصطفى كامل: "بخصوص تقدير الرسوم النسبية للفرق والفقرات الفنية بالأقاليم والمحافظات، والتي تم تقديرها بمعرفة النقابات الفرعية واللجان الفرعية وبالاستعانة بمعظم متعهدي الأقاليم وتمت دراستها جيدًا تحت إشراف مجلس إدارة النقابة العامة وبناء عليه تم تحديد الرسم النسبي لكل فقرة، وعلي المُتظلم إثبات عكس كل ماورد لنا من المتعهدين بمحافظته واللجنة التابع لها بالمحافظات".

وتابع: “أولًا لن تنمو موارد النقابة ولن تحقق أهدافها الخدمية إلا إذا تضافرت كافة الجهود من النقابة العامة والنقابات الفرعية واللجان الفرعية حتى يتم تحصيل الرسوم النسبية المقررة قانونيًا. ودون مجاملة أو تقاعس أو تخاذل”.

  وأضاف: "ثانيًا كلما تم تحصيل الرسوم النسبية بما يرضي الله كلما زادت موارد النقابة وزادت خدماتها (معاشات ومستشفيات وعلاج ومنح ومزايا وخلافه)".

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