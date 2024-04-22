نبيلة عبيد تكشف عن اعتزامها العودة للدراما من خلال عمل جديد

أعلنت الفنانة نبيلة عبيد عن نيتها العودة للشاشة الفضية من خلال مشروع درامي جديد، وذلك في تصريح لـ "فيتو".

وقالت نبيلةعبيد: "أنا حاليًا أدرس العودة للدراما من خلال عمل جديد معروض علي، والذي يتم حاليًا كتابته. أتمنى أن يكون العمل مناسبًا ويُقدر قيمتي".

وأشارت الفنانة إلى أنها لن تعود إلى الشاشة إلا إذا كان العرض مناسبًا ويتماشى مع ما تبحث عنه من نوعية وجودة، مُضيفة: "عندما يتوفر عرض جيد ومناسب لي، سأكون جاهزة للعودة والمشاركة في المشروع".

وفي وقت سابق وجهت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد ، رسالة إلى جمهورها في عيد ميلادها الـ ٧٩ والذي صادف21 يناير الماضي.

نبيلة عبيد توجه رسالة للجمهور في عيد ميلادها

وقالت نبيلة عبيد لـ فيتو إنها لمست حبا كبيرا وصلها اليوم من خلال رسائل الجمهور لها.

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وأضافت: هذه أعظم مكافأة على مشواري.. حب الجمهور هو ثمرة مسيرتي؛ وربما سبب غيابي مؤخرا هو أنني لا أريد أن أقدم لهم سوى عمل يليق بتاريخي ويكون إضافة لي.

