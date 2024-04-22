4 فئات لأسعار تذاكر حفل 100 سنة غنا الثاني لــ على الحجار

أعلنت الشركة المنظمة لحفل الثاني لــ 100 سنة غنا الذي يقودها الفنان الكبير على الحجار، فئات تذاكر الحفل بمختلف فئاته الأربعة، وهو الحفل المقرر تدشينه خلال أيام قليلة وهو الحفل الذي سيأتي بقيادة المايسترو يوسف صادق.

و الحفل الثاني لـ 100 سنة غنا سيُقام يوم الأحد المقبل الموافق 28 من شهر إبريل الجاري، وتبدأ فقرات الحفل فى الثامنة مساءً، وسيكون المطرب مصطفى قمر، والمطربة نادية مصطفى ضيوف الحفل الثاني لــ على الحجار، والذي سيستعرض خلاله كلاسيكيات الراحل محمد فوزي على مسرح دار الأوبر المصرية.

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كذلك سيشارك عدد من مطربي الأوبرا من الشباب وهم؛ سهيلة بهجت، شيماء يسري، وسمير عزمي.. وتأتي فئات التذاكر كالتالي: الأولى 1700، الثانية 1500، الثالثة 1000، والرابعة 750 جنيها.

مشروع 100 سنة غنا

و100 سنة غنا، هو المشروع الذى يعمل عليه النجم علي الحجار منذ عام 2002، والذى يؤرخ لـ 100 عام من الغناء فى مصر، أيضا يهدف إلى إعادة تقديم الأغاني التراثية لكبار نجوم الطرب منذ عصر محمد عثمان وحتى 100 عام تالية.

وكشف الحجار أن مشروع 100 سنة غنا يبدأ منذ عصر الملحن محمد عثمان متخذا ما بعده من فنانين خلال 100 عام تالية.

والفنان والملحن محمد عثمان هو من أوائل الفنانين الذين وضعوا أسس الموسيقى العربية التى ميزت عصر النهضة منذ القرن الـ19، وبفضل ألحانه تشكلت اتجاهات التلحين فى الموسيقى فيما بعد، وبسبب نبوغه الموسيقى الذى سبق عصره بكثير وما قدمه للموسيقى العربية أطلق عليه لقب " أبو الموسيقى المصرية ".