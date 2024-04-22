تكريم خيري بشارة وحضور قوي لـ بشرى وشيري عادل في مهرجان مالمو بالسويد (فيديو وصور)

انطلقت قبل ساعات افتتاحية مهرجان مالمو للسينما العربية عن برنامج الأفلام المشاركة في مسابقاته الرسمية بدورته الرابعة عشرة، والمقرر إقامتها في الفترة بين ما بين 22 – 28 أبريل الجاري.

حفل افتتاح مهرجان مالمو للسينما العربية

وفى الافتتاح حرص عدد من النجوم والنقاد كـ النجمة بشرى والنجمة شيري عادل، النجم أحمد وفيق، والناقد طارق لطفي على الحضور لريد كاربت الدورة الـ 14، والمشاركة بفعاليات تكريم المخرج الكبير خيري بشارة، والمحلن محمد هباش، وكذلك المصمم ماهر مرزوق.

ويضم البرنامج المعلن للأفلام المشاركة في المسابقات الرسمية 26 فيلمًا (12 فيلما طويلا و14 فيلما قصيرا)، وهي من إنتاج 13 دولة عربية مع شراكات إنتاجية من 10 دول أجنبية من بينها "المراهقون، ووراء الجبل، ومندوب الليل، وأنف وثلاث عيون، وكذب أبيض، وبنات ألفة، وتحت سماء دمشق".

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فيما تشمل المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة 12 فيلمًا، أما مسابقة الأفلام القصيرة فتضم 14 فيلمًا، من بينها "عيسى وتريق، وقارئ البريد، والمقاتل، وأنا يا بحر منك، وعقبالك يا قلبي، وترانزيت".

وعلق المستشار الإداري والفني لمهرجان مالمو المخرج محمد قبلاوي على تلك الاختيارات قائلًا: “إنه لمن دواعي سرورنا أن يتمكن المهرجان كعادته من استقطاب أفضل وأحدث إنتاجات السينما العربية، لأفلامٍ لم يشاهدها الجمهور السويدي بشكلٍ عام وجمهور مالمو ومقاطعة سكونة بشكلٍ خاص، ونأمل أن تنال إعجاب جمهور مدينة مالمو المتنوع والذي يعكس نسيج المدينة”.

كما تمتاز معظم الاختيارات بالإنتاج المشترك من عدة دول، من بينها السويد وعبر بوابة أيام صناعة السينما في مهرجان مالمو.

وسبق وأن أعلن المهرجان بأنه سوف يفتتح دورته الحالية بالفيلم السوداني "وداعًا جوليا" للمخرج محمد كردفاني، الحاصل على منحة تطوير من أيام الصناعة في مهرجان مالمو للسينما العربية.