مي كساب تكشف لأول مرة عن رد فعل زوجها أوكا بعد إنقاص وزنها

اعترفت النجمة مي كساب بأن موافقة زوجها، المطرب محمد صلاح (أوكا) على خضوعها لعملية تكميم المعدة كانت العقبة الوحيدة التي فكرت بها قبل إقدامها على هذا القرار.

وقالت مي كساب خلال استضافتها في برنامج "كلام نواعم" المذاع عبر قناة MBC: "أنا كنت مبسوطة ومتصالحة وراضية جدا بكل شيء مر في حياتي من أول تخني لرفعي، وكان لبسي واسع وشايفة نفسي أحلى واحدة في الدنيا، وكل يوم آكل طاجن نوتيلا".

في هذا السياق، أوضحت مي كساب أسباب زيادة وزنها في فترة سابقة قائلة: "كنت أم في مرحلة الرضاعة، وفي كورونا ومفيش شغل، وكنت راضية لغاية لما يكون في تصوير وأبقى عايزة الكل يداريني ومش عايزة أتصور".

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وأشارت مي كساب إلى أن رغبة ابنتها داليدا في رؤيتها في إطلالة معينة كانت مع أهم عوامل قرارها بقولها: "بنتي الوسطانية كانت ناقمة عليا وقالت لي مامي عايزاكي تبقي رفيعة وتلبسي كعب وتحطي روج".

وتابعت: "كانت العقبة الوحيدة هي هل محمد ممكن يوافق، ومكانش سهل أقنع نفسي لإني شخص جبان".

وردا على سؤال كيف استقبل زوجها شكلها الجديد بعد إنقاص وزنها، قالت مي كساب: "هو متصالح مع نفسه وغيرته صحية، لكن تخن شوية وعنده كرش صغنون فرحان بيه".

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