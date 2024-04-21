بعد تصدرها تويتر، مي كساب لـ فيتو: صحابي قالولي الجيل الجديد مش عارف إنك مطربة

كشفت الفنانة مي كساب عن سبب رسالتها الخاصة من الشباب لتعرفهم بنفسها أنها في الأصل مطربة واتجهت للتمثيل.

وقالت مي كساب في تصريح خاص لـ"فيتو": "أنا كنت تريند تويتر بشكل مش طبيعي بسبب فيديو منتشر ليا، في أحد البرامج وأنا في سن صغيرا وأغني “غمض عينيك”.

وأضافت: واتفاجئت بوجود تويتات بتقول “هي مي كساب بتغني”، “هي الأغنية بتاعة مي كساب أصلا"، فجأة صحابي كلموني قالولي الجيل الجديد مش عارف إنك مطربة علشان كدا كتبت الرسالة علي سبيل الهزار.

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وحرصت الفنانة مي كساب، على توجيه رسالة للجيل الجديد من الشباب لتعرفهم بنفسها أنها في الأصل مطربة واتجهت للتمثيل.

وكتبت مي كساب عبر حسابها على موقع X: "إلي الجيل الجديد أقسم بالله أنا في الأصل مطربة وعندى 4 ألبومات ومجموعة كبيرة من السينجلات يمكن قصرت يمكن الظروف مخدمتنيش يمكن ملقتش إللى يدعم موهبتي حب كبير ليكم قناتى على اليوتيوب موجودة وبوعدكم بأغاني جديدة تنول رضاكم".

يذكر أن مي كساب شاركت في رمضان 2024 بمسلسل "العتاولة".

ومسلسل "العتاولة" من بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، صلاح عبدالله، مي كساب، ميمي جمال، فريدة سيف النصر وآخرين. تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج سيدرز آرت برودكشين.

كما ظهرت مي كساب ضيف شرف في الحلقتين الأخيرتين من مسلسل "أشغال شقة".

مسلسل "أشغال شقة" من بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، شيرين، سلوى محمد علي، مصطفى غريب، وآخرين ومن تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب.

كما قدمت مي كساب المسلسل الإذاعي "جريمة نص النيل" مع أحمد العوضي خلال شهر رمضان 2024 عبر إذاعة الراديو 9090.

يشار إلى أن آخر أغنية لمي كساب بعنوان "بيقولوا قوية"، وطرحتها في فبراير الماضي.

وأغنية "بيقولوا قوية" كلمات الشاعر طارق علي، وألحان الملحن وتوزيع الموزع الموسيقي إسلام رفعت.