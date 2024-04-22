أشرف زكي يعتذر للصحفيين على الهواء ويؤكد تدهور نفسية أحمد السعدني (فيديو)

صلاح السعدني، اعتذر الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، على الهواء لنقابة الصحفيين بعد بيانه الأخير بشأن منع الصحفيين من تغطية عزاء الفنان صلاح السعدني.

تقدير دور الصحفيين

وقال "زكي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": "كل التقدير والاحترام لصحفيي مصر، هم جزء مننا ونحن جزء منهم واحنا الاثنين وجهان لعملة واحدة، ولا يمكن نستغني عنهم وهم لا يمكن أن يستغنوا عنا".



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حالة أحمد السعدني

ولفت: "تواصلت هاتفيا مع نقيب الصحفيين منذ دقائق، ومشكلتنا مع منتحلي صفة الصحفيين الذين يقومون بانتهاكات، وفرضت نفسي علي أحمد السعدني في المنزل وهو في حالة نفسية سيئة، وأكد علي أن مثيري أزمة عزاء صلاح السعدني ليسوا صحفيين، السرطان استشرى وأصبحنا ننتهك ويتم التحرش بنا ويتم شد وجذب الفنانين في الجنازات ولا يوجد تقدير لجلال الموت من أشخاص ليس لهم علاقة بالصحفيين".

عزاءات الفنانين

وتابع: "الوجع جامد وزاد والناس بطلت تروح العزاءات والجنازات بسبب التحرش بهم، وامبارح مشهد عزاء صلاح السعدني كان كبيرا للغاية بسبب منعنا حضور الصحفيين ما شجع الفنانين على الحضور".



ضوابط تغطية العزاءات والجنازات

وناشد، الصحفيين بوضع ضوابط ومعايير لتغطية الجنازات والعزاءات الخاصة بالفنانين، وسنضع تصورا مع نقيب الصحفيين يوم الأربعاء المقبل لتقنين التغطية الصحفية وعلاج السرطان الذي يطاردنا جميعا، ونحن في انتظار الحماية.

اعتذار نقيب المهن التمثيلية للصحفيين

وتابع: "أعتذر لصحفيي مصر أصحاب القلم الشريف والبنائين، إذا كان هناك في البيان ما أغضبهم أو تسببت لهم في أي ضيق".