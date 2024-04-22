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أخبار مصر

مستشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة وجود خطر من وباء جديد (فيديو)

الدكتور محمد عوض
الدكتور محمد عوض تاج الدين، فيتو

الصحة العالمية، قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إنه لا يوجد خطر من أي وباء في المرحلة الحالية.

 

تحذير الصحة العالمية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم"، منظمة الصحة العالمية حذرت من إمكانية إصابة فيروس إكس للجهاز التنفسي ولكن لا يوجد خطر كبير في المرحلة الحالية.

خطورة الرياح الخماسينية

ولفت: إلي أنه يجب علي مرضى الجهاز التنفسي العلوي أو السلفي ارتداء الكمامة أثناء الخروج من المنزل في ظل الرياح الخماسينية لتفادي دخول الأتربة وحبيبات التراب إلي الجهاز التنفسي، لتجنب أي نزلات شعبية مزمنة.
 

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تحذير من نشاط مثير للرمال والأتربة غدا على هذه المناطق

بعد تحذير الصحة العالمية منها، هل تنتقل أنفلونزا الطيور بسهولة بين البشر؟ (فيديو)

 

وكان خبراء الصحة حذروا من أن “جائحة جديدة” قد تلوح في الأفق مع تزايد حالات إنفلونزا الطيور بين الحيوانات.

وحذرت هيئة سلامة الأغذية الأوروبية (EFSA) من عدم وجود مناعة لدى البشر ضد إنفلونزا الطيور، ما أثار مخاوف من انتشارها بسرعة والتسبب في جائحة أخرى.

وأعلن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، يوم الإثنين الماضي، أن الاختبار أثبت إصابة شخص في ولاية تكساس بفيروس إنفلونزا الطيور H5N1.

وذكر بيان CDC: «تعرض هذا الشخص للأبقار في تكساس، التي يُفترض أنها مصابة بفيروسات HPAI A(H5N1)».

وتقول CDC إن الأنواع الجديدة من الفيروس قد تكون خطيرة في المستقبل.

وأصدرت تحذيرا من أن المرض انتقل من الطيور إلى الثدييات.

وجاء في التحذير: «تستمر هذه الفيروسات في التطور على مستوى العالم، ومع هجرة الطيور البرية، يمكن لسلالات جديدة أن تحمل طفرات محتملة للتكيف في الثدييات. وإذا اكتسبت فيروسات إنفلونزا الطيور A (H5N1) القدرة على الانتشار بكفاءة بين البشر، فقد يحدث انتقال على نطاق واسع بسبب نقص الدفاعات المناعية ضد فيروسات H5 لدى البشر».

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مستشار الرئيس للصحة محمد عوض تاج الدين فيروس إكس منظمة الصحة العالمية الصحة العالمية

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