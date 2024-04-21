الأحد 21 أبريل 2024
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أخبار مصر

بعد تحذير الصحة العالمية منها، هل تنتقل أنفلونزا الطيور بسهولة بين البشر؟ (فيديو)

انفونزا الطيور، فيتو
انفونزا الطيور، فيتو

قال الدكتور عبد اللطيف المر أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي، إن تحذيرات منظمة الصحة العالمية فيما يخص إنفلونزا الطيور موجهة للعلماء والحكومات لأخذ الاحتياطات اللازمة، وذلك لتسريع الوتيرة وتحديد نظام جديد للترقب ووضع البروتوكولات العلاجية، للوقاية وتقليل فرص الإصابة، وأن انفلونزا الطيور لا ينتقل للبشر بسهولة وأن إجمالي المصابين بالفيروس لم يتجاوزوا الـ٥٠٠ شخص على مستوى العالم.

وأضاف المر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج صباح الورد المذاع على فضائية ten tv ان فيروس أنفلونزا الطيور بطيئ التحور ولا ينتقل بسهولة، وينتشر بين الحيوانات بشكل أسرع من انتقاله للبشر وعلى الرغم من ذلك نصح العلماء بعدم التعامل المباشر مع الحيوانات المصابة.

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وكان خبراء الصحة حذروا من أن “جائحة جديدة” قد تلوح في الأفق مع تزايد حالات إنفلونزا الطيور بين الحيوانات.

وحذرت هيئة سلامة الأغذية الأوروبية (EFSA) من عدم وجود مناعة لدى البشر ضد إنفلونزا الطيور، ما أثار مخاوف من انتشارها بسرعة والتسبب في جائحة أخرى.

وأعلن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، يوم الإثنين الماضي، أن الاختبار أثبت إصابة شخص في ولاية تكساس بفيروس إنفلونزا الطيور H5N1.

وذكر بيان CDC: «تعرض هذا الشخص للأبقار في تكساس، التي يُفترض أنها مصابة بفيروسات HPAI A(H5N1)».

وتقول CDC إن الأنواع الجديدة من الفيروس قد تكون خطيرة في المستقبل.

وأصدرت تحذيرا من أن المرض انتقل من الطيور إلى الثدييات.

وجاء في التحذير: «تستمر هذه الفيروسات في التطور على مستوى العالم، ومع هجرة الطيور البرية، يمكن لسلالات جديدة أن تحمل طفرات محتملة للتكيف في الثدييات. وإذا اكتسبت فيروسات إنفلونزا الطيور A (H5N1) القدرة على الانتشار بكفاءة بين البشر، فقد يحدث انتقال على نطاق واسع بسبب نقص الدفاعات المناعية ضد فيروسات H5 لدى البشر».

ويمكن لإنفلونزا الطيور أن تتسبب في وفيات بنسبة 60% بين البشر.

ولوقف جائحة إنفلونزا الطيور، تقول CDC إن هناك حاجة ماسة إلى اتخاذ خطوات للحد من التعرض ووقف انتشار الفيروس إلى الثدييات والبشر.

ونصحت بما يلي: «تشمل الخيارات الرئيسية للعمل: تعزيز المراقبة التي تستهدف البشر والحيوانات، وضمان الوصول إلى التشخيص السريع، وتعزيز التعاون بين القطاعين الحيواني والبشري، وتنفيذ التدابير الوقائية مثل التطعيم».

كما سلطت CDC الضوء على الحاجة إلى “التخطيط الدقيق لتربية الدواجن وحيوانات الفراء”، خاصة في المناطق التي تكثر فيها الطيور المائية مثل البط والإوز.

يذكر أن أعراض المرض البشرية تشمل: التهابات العين الخفيفة وأعراض الجهاز التنفسي العلوي والمرض الشديد مثل الالتهاب الرئوي.

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