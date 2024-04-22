تحذير من نشاط مثير للرمال والأتربة غدا على هذه المناطق

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط الرياح على أغلب الأنحاء المثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد وقد تؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية على فترات متقطعة.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة على كافة الأنحاء بدءا من غدا الثلاثاء المقبل وحتى الخميس من 5:7 درجات مئوية.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الثلاثاء، حيث من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وسيناء وجنوب الصعيد حار على السواحل الشمالية.

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كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل ليلا، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.



درجة الحرارة

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة الصغرى: 25

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:38

درجة الحرارة الصغرى: 25

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:31

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:36

درجة الحرارة الصغرى: 25



شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 40

درجة الحرارة الصغرى: 24

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:41

درجة الحرارة الصغرى:26