الشرطة تتحفظ على مقاطع فيديو ترصد مشاجرة وإطلاق رصاص أمام مدرسة دولية بالمعادي

تحفظت أجهزة الأمن بالقاهرة، على مقاطع فيديو ترصد مشاجرة أمام مدرسة دولية، بمنطقة المعادي وإطلاق الرصاص.

وكانت الأجهزة الأمنية رصدت مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص وإطلاق النيران أمام مدرسة دولية في المعادي من قبل ولي أمر ادعى أنه ضابط شرطة فقام بالتعدي على طلاب وأطلق النار لتخويفهم خلال مشاجرة مع ابنه بالمدرسة.

وكشف التحقيقات الأولية، أن قسم شرطة البساتين تلقى بلاغا من الأهالي بالقبض على مهندس بترول انتحل صفة ضابط شرطة واقتحم مدرسة بنطاق دائرة القسم وأطلق أعيرة نارية لإثارة الذعر في نفوس الطلاب لتشاجر نجله مع آخرين.

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وأوضحت التحقيقات، أن الأهالي أكدوا أن أحد الأشخاص قام بإطلاق أعيرة نارية من طبنجة صوت أمام مدرسة دولية بمنطقة زهراء المعادي الكائنة بدائرة قسم شرطة البساتين، وعندما أمسك به الأهالي أكد لهم أنه ضابط شرطة.

وتستمع النيابة إلى المتهم وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها.