حبس بلوجر شهيرة بتهمة بث فيديوهات مخلة بالآداب فى الإسكندرية
قررت النيابة العامة، حبس بلوجر شهيرة 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيًا بتهمة بث فيديوهات مخلة بالآداب فى الإسكندرية.
بث فيديوهات مخلة بالآداب
كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة أكدت قيامإحدى الفتيات، مقيمة بدائرة قسم شرطة سيدى جابر؛ بتصوير وبث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر أحد التطبيقات بهدف الترويج للأعمال المنافية للآداب.
وأمكن تحديد المتهمة وضبطها، وبحوزتها (هاتفى محمول "بفحصهما تبين احتواء أحدهما على الدلائل التى تؤكد نشاطها الإجرامى"- جهاز تابلت).
حبس بلوجر شهيرة بتهمة بث فيديوهات مخلة بالآداب
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارالعرض على النيابة العامة.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.
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