الإثنين 22 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

حبس بلوجر شهيرة بتهمة بث فيديوهات مخلة بالآداب فى الإسكندرية

حبس بلوجر شهيرة بتهمة
حبس بلوجر شهيرة بتهمة بث فيديوهات مخلة بالآداب

قررت النيابة العامة، حبس بلوجر شهيرة 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيًا بتهمة بث فيديوهات مخلة بالآداب فى الإسكندرية.

 بث فيديوهات مخلة بالآداب

 

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة أكدت قيامإحدى الفتيات، مقيمة بدائرة قسم شرطة سيدى جابر؛ بتصوير وبث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر أحد التطبيقات بهدف الترويج للأعمال المنافية للآداب.
 

وأمكن تحديد المتهمة وضبطها، وبحوزتها (هاتفى محمول "بفحصهما تبين احتواء أحدهما على الدلائل التى تؤكد نشاطها الإجرامى"- جهاز تابلت).
 

Advertisements

 

حبس بلوجر شهيرة بتهمة بث فيديوهات مخلة بالآداب 

 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارالعرض على النيابة العامة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

 

الإدارة العامة لحماية الآداب أجهزة وزارة الداخلية بث فيديوهات مخلة بالاداب فيديو خادشة للحياء مكافحة الجرائم وزارة الداخلية قسم شرطة سيدي جابر

مواد متعلقة

إطلاق أعيرة نارية، تفاصيل جديدة فى مشاجرة أمام مدرسة دولية بالمعادي

الشرطة تتحفظ على مقاطع فيديو ترصد مشاجرة وإطلاق رصاص أمام مدرسة دولية بالمعادي

زيارات استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح بمناسبة ذكرى تحرير سيناء وعيد القيامة

تحرير 17 ألفا و177 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملات أعلى الطرق

وزراء الداخلية العرب يحتفلون باليوم العربي للتوعية بآلام ومآسي ضحايا الأعمال الإرهابية

وزير الداخلية: ذكرى تحرير سيناء تجدد العطاء والتضحية لرفع راية الوطن

سقوط 14 تاجر مخدرات بحوزتهم حشيش وهيروين وأسلحة نارية (صور)

ضبط 17 مليون جنيه حصيلة قضايا إتجار بالنقد الأجنبى

ads

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار سجائر ميريت ومارلبورو وLM بدءا من غدا الثلاثاء

الأرصاد الجوية تحذر: منخفض صحراوي يضرب البلاد ودرجة الحرارة تصل 40

سعر جرام الذهب مساء اليوم الإثنين 22 أبريل 2024 (تحديث لحظي)

مدبولي يُعرب عن تطلع مصر للحصول على دعم لمواجهة أعباء استضافة المهاجرين

تراجع سعر اليورو مقابل الجنيه بالبنك المركزي نهاية تعاملات اليوم الإثنين 22 - 4 - 2024

وافتها المنية أثناء عملها، رئيس جامعة طنطا ينعى أخصائية التمريض بالمستشفى التعليمي العالمي

غضب جماهير الزمالك بسبب احتفال فندق إقامة دريمز الغاني بالتعادل في الكونفدرالية (فيديو)

محافظ بورسعيد يتضامن مع شعبها، الغضبان يرفض دخول سوق الأسماك بسبب الأسعار

Advertisements

منوعات

المزيد

العثور على 8 جثث بالقرب من الحدود المكسيكية الأمريكية

قرار عاجل من السلطات الليبية استعدادا لتقلبات جوية مرتقبة

"مربى الدوقة"، صديقة ميجان ماركل تتعرض للسخرية بعد جلسة تصوير

وزنه أكبر من 4 أفيال صغيرة، تحول كبير في حياة أسمن رجل بالعالم

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في السوق

سعر الأرز في السوق اليوم الاثنين 22-4-2024

تراجع سعر اليورو مقابل الجنيه بالبنك المركزي نهاية تعاملات اليوم الإثنين 22 - 4 - 2024

تعرف على الأسعار الجديدة للتبغ المسخن

المزيد
ads

انفوجراف

لماذا يدعم الطباخون وعمال الكازينوهات والفنادق بايدن ضد ترامب (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحرامي في المنام وعلاقته بالهم والكرب والمرض

هل يجوز عمل المرأة دون إذن زوجها؟، رد حاسم من الإفتاء

الأزهر للفتوى يوضح فضل صيام الأيام البيض من شهر شوال

المزيد
الجريدة الرسمية