الإثنين 22 أبريل 2024
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حوادث

القصة الكاملة لمصرع أسرة بالكامل أسفل عجلات قطار البدرشين

مصرع اسرة
مصرع اسرة

خرج هو وأبناؤه الثلاثة يستقلون تروسيكلا إلى مكان عملهم، ولكن كان في انتظارهم مصيرهم المحسوم، وانتقلوا إلي الرفيق الأعلى بعدما دهسهم قطار البدرشين.

 

في تمام الساعه ٨ مساء أمس، خرج الحج أحمد سعيد بصحبة أبنائه الثلاثة، يستقلون التروسيكل الخاص بيهم، يتبادلون أطراف الحديث، وأثناء عبورهم شريط سكة حديد بمزلقان الدكمي، تعطل التروسيكل الخاص بيهم، فلم يجد الأب سبيل أمامه إلا أن احتضن أبناءه الثلاثة وماتوا سويا أسفل عجلاته.

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تحقيقات النيابة العامة في الواقعة

 

وباشرت النيابة العامة، التحقيقات في واقعة وفاة أب وأبنائه الثلاثة أسفل عجلات قطار في مأساة إنسانية، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول ملابسات وظروف الواقعة وانتداب الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة والتصريح بدفن بعد الانتهاء. 

 

قرار النيابة في مصرع أب وأبنائه الثلاثة تحت عجلات قطار البدرشين

قرار جديد من محكمة جنايات الجيزة بشأن طبيب الإجهاض

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من شرطة النجدة، بوقوع حادث دهس بمزلقان الدكمي بقرية أبو رجوان بمنطقة البدرشين.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة، وتبين أنه أثناء استقلال عامل وأطفاله الثلاثة تروسيكل وعبورهم شريط السكة الحديد، دهسهم قطار، ولقوا مصرعهم في الحال.

وتم نقل الجثث للمشرحة، ويقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود وإجراء التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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البدرشين النيابة العامة اخبار الحوادث

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