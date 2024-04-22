خبيرة مصرفية: أزمة مصر المقاصة تسببت فى تراجعات جماعية بالبورصة

أكدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أن هناك تحديات لا تنتهي في البورصة المصرية، آخرها ازمة مصر المقاصة والتي علي إثرها انخفضت قيم التداولات خلال الجلسة إلي 688 مليون جنية في الساعة 12.30، أي بعد مرور ساعتين ونصف من بدء الجلسة.

وأضافت: “من المعروف في تداولات البورصة أنها اقتناص فرص ومتاجرات سريعة وخاصة في الفترة الحالية والتي تضغط فيها المؤسسات علي تحركات الاسهم بالمتاجرات السريعة، فالبورصة في الوقت الحالي تخرج من أزمة تدخل في أزمة آخرى”..

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البورصة المصرية، فيتو



وأشارت إلى أنه خلال يوم الخميس الماضي وبسبب شائعة الضرائب خسرت البورصة أكثر من 88 مليار جنيه، وتبدل الوضع بعد أن كان المتعامل لديه أمل في أن البورصة تعوض خسائرها بعد خسائر الربع الأول وبعد تباين الاداء وانخفاض المؤشرات باكثر من 8% خلال شهر مارس، ولكن بعد مرونة سعر الصرف وتوقعنا عودة المؤشرات لمستويات قياسية حدث العكس.

وتابعت، أن جلسة الأحد أول جلسات الأسبوع كان مفترض أن تنتعش التداولات بعد خسائر الخميس إلا أن نظم المعلومات كانت غير مظبوطة مما أثر علي اتخاذ القرار الاستثماري السليم بما وانخضت قيم التداول إلي حدود 2 مليار و800 مليون علي الرغم من تقلص سعات التداول كانت السيوله تتجاوز 400 مليار جنيه.

وتابعت: في جلسة اليوم بعد أن عادت المقاصة للعمل بعد أن كانت لمتسويات الأربعاء فقط، بدات الضغوط البيعية حيث انخفض المؤشر الرئيسي 0.87% يعني 1% تقريبا مع قيم تداولات مليار 946 مليون وهو رقم هزيل، والان بعد أن كانت البورصة هي بديل الاستثماري الاكثر تحقيق للمرونة والمكاسب طوال العام الماضي.

وتوقعت أن يتراجع هذا البديل ويحل محلة الشراء في أذون الخزانة ذات الاجال القصيرة لأنها تمنح ربح مضمون وهو الفائدة التي وصلت الي 30%

ثم الذهب والذي علي ارتفاع مستمر بسبب شراء المركزيات حول العالم فية كملاذ امن في ظل تصعيد ومشاكل جيوسياسية لا تنتهي.

وتابعت: "بعد أن بذلنا جهودا في اجتذاب متعاملين جدد ومع انخفاض السيولة والمؤشرات، سنعود للمربع صفر مرة أخري وهذا معناه خروج متعاملين وانخفاض سيولة، وبالتالي انخفاض مؤشرات، وبالتباعية عدم قدرة الدولة علي استكمال وثيقة ملكية الدولة".