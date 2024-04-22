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خارج الحدود

الصحة الفلسطينية: 6 إصابات بالرصاص الحي جراء هجوم للمستوطنين شرق رام الله

غزة، فيتو
غزة، فيتو

غزة الآن ، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن وزارة الصحة، مساء أمس الأحد، بأن الطواقم الطبية في مجمع فلسطين الطبي تتعامل مع 6 إصابات بالرصاص الحي، جراء اعتداء قوات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين على بلدة برقا، شرق رام الله.


وكشفت الصحة الفلسطينية أن هناك إصابة خطيرة في الصدر، وتم إدخاله لغرف العمليات، وإصابتين بجروح متوسطة في الصدر، ومثلهما بجروح متوسطة في الأطراف السفلية، وبإصابة واحدة طفيفة في الأطراف العلوية.

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وقال رئيس المجلس القروي ببرقا، صايل كنعان، أن المستوطنين هاجموا القرية من الجهتين الشمالية والغربية، وأحرقوا حظيرة أغنام تعود للمواطن نظام علي معطان، وحاولوا إحراق منزله، كما حاولوا اقتحام منزل في الجهة الشمالية، ومنازل أخرى في الجهة الغربية من القرية، وأطلقوا الرصاص الحي صوب الفلسطينيين.


وتابع أن قوات الجيش الإسرائيلي التي اقتحمت القرية لتوفير الحماية للمستوطنين، أطلقت الرصاص وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع صوب الأهالي ومنعتهم من إخماد الحريق، كما منعت طواقم الدفاع المدني من الوصول إلى المكان، فيما هاجم المستوطنين الفلسطينيين الذين تمكنوا من الوصول للحريق وحاصروهم.


وتتعرض قرية برقا لاقتحامات متكررة من قبل المستوطنين، بحماية قوات الجيش الإسرائيلي، يتخللها إطلاق الرصاص الحي صوب المواطنين والاعتداء على ممتلكاتهم.


كما هاجم مستوطنون، مساء أمس، منطقة عين الحلوة في الأغوار الشمالية، وأغلقت الطريق الواصل إلى مفترق المالح، ونفذت أعمال عربدة وألقت حجارة صوب المركبات المارة، وفقا لوكالة "وفا".


ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر2023، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى". وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

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