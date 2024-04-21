صحة غزة: 11 ألف مفقود تحت الأنقاض في القطاع

أعلن الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة اليوم الأحد أن متوسط عدد الشهداء برصاص الاحتلال في غزة يوميًا يصل إلى 172 شهيدًا منهم 70 طفلًا.

ولفت خلال تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الفلسطينية اليوم الأحد أنه يوجد 11 ألف مفقود تحت الأنقاض في قطاع غزة.

وصادق رئيس أركان جيش الاحتلال، هرتسي هاليفي، على خطة لمواصلة العدوان العسكري علي قطاع غزة.

وجاء في بيان صدر اليوم الأحد عن المركز الصحفي لجيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد: "قام رئيس الأركان العامة هرتسي هاليفي بتقييم الوضع، وأعطى موافقته على خطط قتالية للقيادة الجنوبية، وذلك بالاشتراك مع قائد القيادة الجنوبية يارون فينكلمان وقادة آخرين".



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مواصلة العدوان علي غزة



وتواصل دولة الاحتلال حربا دامية في قطاع غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يقضي بوقف إطلاق النار، ورغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.



ولم تفلح جهود الوساطة، حتى الآن في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وتقديم مساعدات للمدنيين الذين يعيشون مجاعة فعلية في قطاع غزة





نتنياهو يتوعد بتوجيه ضربات موجعة للغاية لحركة حماس



ومساء اليوم، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن تل أبيب ستوجه قريبا ضربات إضافية لحركة حماس وستكون موجعة جدا.

وبحسب شبكة «العربية» الإخبارية صرح نتنياهو: بالأيام المقبلة سنزيد الضغط العسكري والسياسي على حماس.

وأضاف نتنياهو: "سأحارب كل من يعتقد أن بإمكانه فرض العقوبات على الجيش الإسرائيلي".





عقوبات أمريكية على وحدة "نيتساح يهودا" العسكرية



وعلق جيش الاحتلال اليوم الأحد على الأخبار المتداولة حول فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على وحدة "نيتساح يهودا" العسكرية.

وقال جيش الاحتلال إنه لا علم له بأي عقوبات أمريكية على وحدة "نيتساح يهودا" العسكرية، وذلك بعدما ذكرت وسائل إعلام أن واشنطن تعتزم اتخاذ مثل هذا القرار ضد الوحدة بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن وحدة "نيتساح يهودا" التابعة له، هي "وحدة قتالية نشطة وتعمل وفقا لمبادئ القانون الدولي".





انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية



وقال: بعد التقارير حول فرض عقوبات على الوحدة، فإن الجيش الإسرائيلي يؤكد إنه لا علم له بهذا الأمر.. وإذا تم اتخاذ قرار بهذا الشأن فستتم مراجعته.

وأضاف البيان: "يعمل الجيش الإسرائيلي ويواصل العمل على التحقيق في أي واقعة غير عادية بأسلوب عملي ووفقا للقانون".

ومن المتوقع أن يعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال أيام، عن عقوبات على كتيبة "نيتساح يهودا"، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة، حسبما صرحت 3 مصادر أمريكية مطلعة على الأمر لموقع "أكسيوس" الإخباري.

وقالت المصادر إن العقوبات ستمنع الكتيبة وأعضاءها من تلقي أي نوع من المساعدة أو التدريب العسكري الأمريكي.

ويحظر قانون أمريكي صدر عام 1997، المساعدات الخارجية الأمريكية وبرامج التدريب التابعة لوزارة الدفاع الموجهة لوحدات الأمن والجيش والشرطة الأجنبية التي يُزعم بشكل موثوق أنها ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان.

