الإثنين 22 أبريل 2024
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يصادق على خطة لمواصلة العدوان علي غزة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

صادق رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، على خطة لمواصلة العدوان العسكري علي قطاع غزة.

وجاء في بيان صدر اليوم الأحد عن المركز الصحفي لجيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد: "قام رئيس الأركان العامة هرتسي هاليفي بتقييم الوضع، وأعطى موافقته على خطط قتالية للقيادة الجنوبية، وذلك بالاشتراك مع قائد القيادة الجنوبية يارون فينكلمان وقادة آخرين".

 

مواصلة العدوان علي غزة

وتواصل دولة الاحتلال حربا دامية في قطاع غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يقضي بوقف إطلاق النار، ورغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.

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ولم تفلح جهود الوساطة، حتى الآن في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وتقديم مساعدات للمدنيين الذين يعيشون مجاعة فعلية في قطاع غزة

 

نتنياهو يتوعد بتوجيه ضربات موجعة للغاية لحركة حماس

ومساء اليوم، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن تل أبيب ستوجه قريبا ضربات إضافية لحركة حماس وستكون موجعة جدا.

وبحسب شبكة «العربية» الإخبارية صرح نتنياهو: بالأيام المقبلة سنزيد الضغط العسكري والسياسي على حماس.

وأضاف نتنياهو: "سأحارب كل من يعتقد أن بإمكانه فرض العقوبات على الجيش الإسرائيلي".

 

عقوبات أمريكية على وحدة "نيتساح يهودا" العسكرية

وعلق جيش الاحتلال اليوم الأحد على الأخبار المتداولة حول فرض  الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على وحدة "نيتساح يهودا" العسكرية.

وقال جيش الاحتلال إنه لا علم له بأي عقوبات أمريكية على وحدة "نيتساح يهودا" العسكرية، وذلك بعدما ذكرت وسائل إعلام أن واشنطن تعتزم اتخاذ مثل هذا القرار ضد الوحدة بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن وحدة "نيتساح يهودا" التابعة له، هي "وحدة قتالية نشطة وتعمل وفقا لمبادئ القانون الدولي".

 

انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية 

وقال: بعد التقارير حول فرض عقوبات على الوحدة، فإن الجيش الإسرائيلي يؤكد إنه لا علم له بهذا الأمر.. وإذا تم اتخاذ قرار بهذا الشأن فستتم مراجعته.

وأضاف البيان: "يعمل الجيش الإسرائيلي ويواصل العمل على التحقيق في أي واقعة غير عادية بأسلوب عملي ووفقا للقانون".

ومن المتوقع أن يعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال أيام، عن عقوبات على كتيبة "نيتساح يهودا"، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة، حسبما صرحت 3 مصادر أمريكية مطلعة على الأمر لموقع "أكسيوس" الإخباري.

وقالت المصادر إن العقوبات ستمنع الكتيبة وأعضاءها من تلقي أي نوع من المساعدة أو التدريب العسكري الأمريكي.

ويحظر قانون أمريكي صدر عام 1997، المساعدات الخارجية الأمريكية وبرامج التدريب التابعة لوزارة الدفاع الموجهة لوحدات الأمن والجيش والشرطة الأجنبية التي يُزعم بشكل موثوق أنها ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان.
 

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الاحتلال يطالب الولايات المتحدة بإعادة النظر في العقوبات على وحدة نيتساح يهودا

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هرتسي هاليفي قطاع غزة غزة مجلس الأمن الدولي جيش الاحتلال العدوان على غزة

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