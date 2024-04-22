رضا عبد العال يفتح النار على جوميز بعد تعادل الزمالك أمام دريمز

قال رضا عبد العال محلل برنامج "البريمو" إن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك يتحمل مسئولية التعادل في مباراة دريمز الغاني ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وتابع رضا عبد العال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: "جوميز أدار اللقاء بشكل خاطئ وفرط في الفوز على نادي دريمز الغاني في القاهرة قبل مباراة العودة المصيرية في عقر دار الأخير".



وتابع عبد العال: "إبراهيما نداي كان أخطر لاعبي الزمالك في الشوط الثاني وصنع أكثر من فرصة هدف محقق".

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مباراة الزمالك ودريمز الغاني



وتعادل نادي الزمالك مع فريق دريمز الغاني، سلبيا بدون أهداف مباراة الفريقين، في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، المقامة على استاد القاهرة الدولي.

ليتأجل الحسم لمباراة الإياب الأسبوع المقبل في غانا.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الاثنين عقب خوض مباراة دريمز ‏الغاني في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته غدا الثلاثاء على ملعب النادي استعدادًا للقاء العودة أمام بطل غانا، والمقرر له يوم الأحد المقبل الموافق يوم 28 أبريل الجاري.



القيمة التسويقية للزمالك ودريمز الغاني



تبلغ القيمة التسويقية لفريق الزمالك 19.55 مليون يورو وأغلى لاعب في الأبيض هو أحمد سيد زيزو بقيمة 5 ملايين يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لفريق دريمز الغاني 1.45 مليون يورو وأغلى لاعب هو جودفريد كينجسلي بقيمة 100 ألف يورو.

ووفقا للأرقام السابق ذكرها فإن القيمة التسويقية لفريق الزمالك تساوي أكثر من 13 ضعف القيمة التسويقية لفريق دريمز الغاني.