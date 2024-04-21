جوميز يحقق التعادل الثالث مع الزمالك بعد مباراة دريمز الغاني في الكونفدرالية

الزمالك، تعادل فريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز بدون أهداف مع نظيره دريمز الغاني في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، ومن المقرر أن يحسم لقاء الإياب المقرر له يوم الأحد المقبل في غانا المتأهل للدور النهائي.

مشوار جوميز مع الزمالك قبل مواجهة دريمز الغاني

خاض جوزيه جوميز 10 مباريات رسمية فقط مع الزمالك بواقع 5 مباريات في الدوري المصري الممتاز، و4 مباريات في بطولة الكونفدرالية الأفريقية ومباراة في كأس مصر.

حقق جوزيه جوميز الفوز مع الزمالك في 5 مباريات وتعادل في 3 مباريات وتعرض للخسارة في مباراتين.

حيث تعادل الزمالك بقيادة جوزيه جوميز مع الإسماعيلي في الدوري بأول مباراة للبرتغالي مع القلعة البيضاء، قبل أن يحقق الفوز على أبو سليم الليبي بثنائية مقابل هدف في مجموعات الكونفدرالية، ثم فاز على الداخلية بهدف نظيف في الدوري، قبل أن يتعرض للهزيمة أمام الأهلي في نهائي كأس مصر أمام النادي الأهلي بنتيجة 2-0، وعاد الزمالك لمنافسات الدوري وخسر من الجونة 3-2، قبل أن يحقق الفوز على فيوتشر في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية بهدفين لهدف، وفي مباراة الإياب تعادل الأبيض مع فيوتشر بنتيجة 1-1، وفاز الأبيض على الأهلي بنتيجة 2-1 في مسابقة الدوري قبل أن يتعادل سلبيا أمام دريمز الغاني في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية.

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز منح اللاعبين راحة من التدريبات غدًا الاثنين عقب خوض مباراة دريمز ‏الغاني في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباتته يوم الثلاثاء المقبل على ملعب النادي استعدادًا للقاء العودة أمام بطل غانا، والمقرر له يوم الأحد المقبل الموافق يوم 28 أبريل الجاري.

أول تعليق من جوميز بعد تعاد الزمالك أمام دريمز الغاني

قال البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الزمالك إن فريقه كان بعيدًا عن النتيجة التي كان يريد تحقيقها في مباراة دريمز في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي:" هناك سببان لعدم الفوز في لقاء اليوم، الأول هو أن الفريق في الشوط الأول لم ينفذ طريقة اللعب المطلوبة بالشكل الأمثل، والسبب الثاني أن الفريق لم يستغل الفرص التي سنحت للفريق في الشوط الثاني".

وتابع جوميز:" حاليا نحن بين الشوطين وأمامنا 90 دقيقة في لقاء العودة المقرر له الأحد المقبل في غانا، ولابد من بذل قصارى جهدنا من أجل تحقيق الفوز في اللقاء المقبل".

وأضاف المدير الفني:" بالطبع كنت أتمنى أن يكون الفريق مكتملا بتواجد أحمد مصطفى "زيزو" وعمر جابر وأحمد فتوح، ولكننا سبق وحققنا الفوز على الأهلي بدون "زيزو" بعدما تعرض للإصابة، ولكن الفريق حقق الفوز في القمة لأن الفريق بذل قصارى جهده".

وقال جوميز:" مباراة العودة ستكون مختلفة من الناحية التكتيكية لأن المنافس لن يخوض مباراة دفاعية مثل لقاء اليوم، وعلينا أن نسجل في لقاء الإياب ونحسم التأهل من غانا، وسنسعى للتعود على الأجواء في غانا وأرضية الملعب التي ستكون مختلفة ".

وتابع قائلًا:" الزمالك لم يلعب بثلاثة مهاجمين منذ بداية الشوط الثاني، ولعبنا بطريقة مختلفة وأهدرنا العديد من الفرص للتسجيل خاصة في الشوط الثاني للمباراة".

وقال المدير الفني:" طبيب الفريق سيحدد إمكانية مشاركة اللاعبين المصابين في التدريبات المقبلة من عدمه، وأتمنى أن نستعيد خدماتهم سريعا".

وتابع:" المشكلة الكبيرة التي ستواجه الزمالك في مباراة العودة هي نجيلة ملعب اللقاء الذي سيستضيف المباراة".

مباراة الزمالك ودريمز الغاني

وتعادل نادي الزمالك مع فريق دريمز الغاني، سلبيا بدون أهداف مباراة الفريقين، في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، المقامة على استاد القاهرة الدولي.

ليتأجل الحسم لمباراة الإياب الأسبوع المقبل في غانا.

وحاول الفارس الأبيض خطف هدف التقدم عن طريق سيف الجزيري وشيكابالا ورأسية لحمزة المثلوثي في الشوط الأول ولكن نجح الدفاع الغاني في الزود عن مرماه.

واستمرت المحاولات بعد نزول سامسون أكينيولا في الشوط الثاني ولكن دون جدوى حتى الدقيقة 70.

وشهدت الدقائق الأخيرة هجوم مكثف من الزمالك وكاد أن يسجل هدف الفوز ولكن سوء الحظ وتألق حارس دريمز حرمه من التسجيل لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف

وكان البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أعلن عن تشكيل الأبيض الأساسي لخوض مباراة دريمز الغاني.

تشكيل الزمالك أمام دريمز الغاني

القيمة التسويقية للزمالك ودريمز الغاني

تبلغ القيمة التسويقية لفريق الزمالك 19.55 مليون يورو وأغلى لاعب في الأبيض هو أحمد سيد زيزو بقيمة 5 ملايين يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لفريق دريمز الغاني 1.45 مليون يورو وأغلى لاعب هو جودفريد كينجسلي بقيمة 100 ألف يورو.

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ووفقا للأرقام السابق ذكرها فإن القيمة التسويقية لفريق الزمالك تساوي أكثر من 13 ضعف القيمة التسويقية لفريق دريمز الغاني.

الزمالك، فيتو

قائمة الزمالك لمباراة دريمز الغاني

وضمت قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد - سيد عبد الله "نيمار".

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي – محمد عاطف – مهاب ياسر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، لنصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب مودرن فيوتشر.

وفي السطور التالية نعرض مشوار الزمالك في الكونفدرالية بعد التأهل لنصف النهائي.

مشوار الزمالك في الكونفدرالية قبل مواجهة دريمز الغاني

وبدأ نادي الزمالك مشواره في الكونفدرالية من دور الـ32، حيث خسر في الذهاب أمام أرتا سولار بثنائية نظيفة قبل أن يقوم الأبيض بريمونتادا مثيرة ويحقق الفوز في الإياب بنتيجة 4 / 1، ليصعد لدور المجموعات.

وفي دور المجموعات فاز الزمالك على أبو سليم بهدف دون رد في الجولة الأولى، قبل أن يضرب سوار الغيني برباعية نظيفة في الجولة الثانية، ثم فاز على ساجرادا الأنجولي بهدف دون رد قبل أن يتعادل مع بطل أنجولا سلبيًا في الجولة الرابعة ثم فاز على أبو سليم الليبي بهدفين مقابل هدف، وفي الجولة الأخيرة احتسب كاف نقاط المباراة لصالح الزمالك بعد تخلف فريق سوار الغيني عن الحضور إلى مصر وخوض المباراة.

وفي ذهاب دور ربع النهائي لبطولة الكونفدرالية استطاع الزمالك الفوز على فيوتشر بهدفين مقابل هدف.

وفي مباراة إياب دور ربع النهائي تعادل الزمالك مع فيوتشر بنتيجة 1-1، ليصعد الأبيض لنصف النهائي مستفيدا بالفوز ذهابا 2-1.