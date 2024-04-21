شيل السحر، عامل يطلب من صبي هز شباك دريمز لفك النحس عن الزمالك (فيديو)

الكونفدرالية، شهدت مباراة فريقي الزمالك ودريمز في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، حادثة غريبة أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد طلب أحد عمال نادي الزمالك من أحد الصبية هزّ شباك فريق دريمز أثناء توقف المباراة، "لفك النحس" وإحراز هدف التقدم للزمالك.

وبحسب ما ذكرت بعض المصادر، فقد قال عامل الزمالك للصبي: "شيل السحر ياد "صاحب"، وطلب منه أخذ متعلقات حارس فريق دريمز.

لكن تدخل الحكم في الوقت المناسب وضع حدًا لهذه الواقعة، وأنهى الأزمة.

يذكر أن هذا العامل هو صاحب واقعة إخفاء الكرات في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

تعادل الزمالك ودريمز

الزمالك، تعادل نادي الزمالك مع فريق دريمز الغاني، سلبيا بدون أهداف مباراة الفريقين، في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، المقامة على استاد القاهرة الدولي.

ليتأجل الحسم لمباراة الإياب الأسبوع المقبل في غانا.

وحاول الفارس الأبيض خطف هدف التقدم عن طريق سيف الجزيري وشيكابالا ورأسية لحمزة المثلوثي في الشوط الأول ولكن نجح الدفاع الغاني في الزود عن مرماه.

واستمرت المحاولات بعد نزول سامسون أكينيولا في الشوط الثاني ولكن دون جدوى حتى الدقيقة 70.

وشهدت الدقائق الأخيرة هجوم مكثف من الزمالك وكاد أن يسجل هدف الفوز ولكن سوء الحظ وتألق حارس دريمز حرمه من التسجيل لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف

وكان البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أعلن عن تشكيل الأبيض الأساسي لخوض مباراة دريمز الغاني.

تشكيل الزمالك أمام دريمز الغاني

القيمة التسويقية للزمالك ودريمز الغاني

تبلغ القيمة التسويقية لفريق الزمالك 19.55 مليون يورو وأغلى لاعب في الأبيض هو أحمد سيد زيزو بقيمة 5 ملايين يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لفريق دريمز الغاني 1.45 مليون يورو وأغلى لاعب هو جودفريد كينجسلي بقيمة 100 ألف يورو.

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ووفقا للأرقام السابق ذكرها فإن القيمة التسويقية لفريق الزمالك تساوي أكثر من 13 ضعف القيمة التسويقية لفريق دريمز الغاني.

الزمالك، فيتو

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، لنصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب مودرن فيوتشر.

وفي السطور التالية نعرض مشوار الزمالك في الكونفدرالية بعد التأهل لنصف النهائي.

مشوار الزمالك في الكونفدرالية قبل مواجهة دريمز الغاني

وبدأ نادي الزمالك مشواره في الكونفدرالية من دور الـ32، حيث خسر في الذهاب أمام أرتا سولار بثنائية نظيفة قبل أن يقوم الأبيض بريمونتادا مثيرة ويحقق الفوز في الإياب بنتيجة 4 / 1، ليصعد لدور المجموعات.

وفي دور المجموعات فاز الزمالك على أبو سليم بهدف دون رد في الجولة الأولى، قبل أن يضرب سوار الغيني برباعية نظيفة في الجولة الثانية، ثم فاز على ساجرادا الأنجولي بهدف دون رد قبل أن يتعادل مع بطل أنجولا سلبيًا في الجولة الرابعة ثم فاز على أبو سليم الليبي بهدفين مقابل هدف، وفي الجولة الأخيرة احتسب كاف نقاط المباراة لصالح الزمالك بعد تخلف فريق سوار الغيني عن الحضور إلى مصر وخوض المباراة.

وفي ذهاب دور ربع النهائي لبطولة الكونفدرالية استطاع الزمالك الفوز على فيوتشر بهدفين مقابل هدف.

وفي مباراة إياب دور ربع النهائي تعادل الزمالك مع فيوتشر بنتيجة 1-1، ليصعد الأبيض لنصف النهائي مستفيدا بالفوز ذهابا 2-1.

مشوار جوميز مع الزمالك قبل مواجهة دريمز الغاني

خاض جوزيه جوميز 9 مباريات رسمية فقط مع الزمالك بواقع 5 مباريات في الدوري المصري الممتاز، و3 مباريات في بطولة الكونفدرالية الإفريقية ومباراة في كأس مصر.

حقق جوزيه جوميز الفوز مع الزمالك في 5 مباريات وتعادل في مباراتين وتعرض للخسارة في مباراتين.

تعادل الزمالك بقيادة جوزيه جوميز مع الإسماعيلي في الدوري بأول مباراة للبرتغالي مع القلعة البيضاء، قبل أن يحقق الفوز على أبو سليم الليبي بثنائية مقابل هدف في مجموعات الكونفدرالية، ثم فاز على الداخلية بهدف نظيف في الدوري، قبل أن يتعرض للهزيمة أمام الأهلي في نهائي كأس مصر أمام النادي الأهلي بنتيجة 2-0، وعاد الزمالك لمنافسات الدوري وخسر من الجونة 3-2، قبل أن يحقق الفوز على فيوتشر في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية بهدفين لهدف، وفي مباراة الإياب تعادل الأبيض مع فيوتشر بنتيجة 1-1، وفي آخر مباراة فاز على الأهلي بنتيجة 2-1 في مسابقة الدوري.