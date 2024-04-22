مهلة أسبوع لمواطني 15 مايو لتركيب عدادات المياه

منح جهاز مدينة 15 مايو المواطنين قاطني المرحلة الأولى بالمدينة مهلة لمدة أسبوع للتعاقد على عدادات المياه قبل فصل خدمة المياه وذلك للحفاظ على حقوق الدولة.

وناشد الجهاز سرعة توجه المواطنين لمنظومة المياه للتعاقد على العدادات للوحدات

وحدد الجهاز المستندات المطلوبة للتعاقد كالتالي:

- محضر الاستلام الأصل + ٢صورة

- البطاقة سارية+ ٢ صورة

-في حالة الوفاة إعلام وراثة مع حضور أحد الورثة

-التوكيلات إن وجدت+ ٢ صورة

- دفع رسم النظافة من الجهاز قبل ٢ /٢٠١٩ للتعاقد أول مرة

افتتح صباح اليوم المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر البرنامج التدريبى لتأهيل وتنمية مهارات الكيميائيين بمحطات مياه الشرب والصرف الصحي لمدن غرب ( ٦ أكتوبر - الشيخ زايد - السادات - النوبارية - برج العرب) والمنعقدة بمقر جهاز مدينة ٦ أكتوبر خلال الفترة من ٢١ أبريل ٢٠٢٤ حتى ٢٤ أبريل ٢٠٢٤.

وذلك بحضور اللواء حازم زكى رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية والشؤون الإدارية بالهيئة، الدكتور هانى يوسف مدير عام تنمية المواهب بالهيئة، الدكتور محمد عبد اللطيف مدير عام إدارة البيئة بالهيئة، الدكتور عيد حجازى المشرف على إدارة البيئة بجهاز ٦ أكتوبر، الدكتور محمد أسامة مدير إدارة الصرف الصحي بأكتوبر.

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فى البداية أكد " النجار" أهمية معالجة مياه الشرب حتى يحصل كل مواطن على مياه نقيه بالإضافة إلى تذليل كافة العقبات فى سبيل ذلك والمحافظة على مصادر مياه الشرب من التلوث.

أوضح "زكى" أن هذه الدورة جزء من خطة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لرفع كفاءة التشغيل لمنظومه مياه الشرب والوقوف على المشاكل والمعوقات التى تواجه المنظومه ووضع الحلول العلميه المناسبه.

وبدأت فعاليات اليوم الأول بمقدمه عن هيدرولوجيا المياه ومشاكل محطات مياه الشرب ومعالجة المياه بالكلور.

تفقد المهندس عبد الرءوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، الأعمال المتبقية من محطة الصرف الصحي رقم 11 وخط الطرد الملحق بها، الذي يقوم بنقل مياه الصرف الصحى بمنطقة الأندلس وامتداد الأندلس إلى محطة الصرف رقم 12، ومنها لمحطة الصرف الصحى بامتداد المستثمرين، ومنها لمحطة المعالجة بالمدينة.

وأكد رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة سرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية للمحطة، ودخولها الخدمة، وتنفيذ الأعمال بالمواصفات والجودة المطلوبة.

وفي السياق نفسه، صرح المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة، بأنه تم شن حملة للتفتيش وضبط مخالفات الصرف الصناعي في مدينة الصالحية الجديدة، بالتعاون بين إدارتي التنمية والبيئة بالجهاز، وشرطة التعمير بالمدينة.

وأضاف شاهين، أنه تم مراجعة موقف الصرف الصناعي لـ 23 منشأة صناعية، حيث تم سحب عينات من الصرف النهائي واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المنشآت غير المطابقة للكود المصري للصرف الصناعي.

كما تتم متابعة موقف الصرف الصناعي لـ 15 منشأة صناعية لتوفيق أوضاعها، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتطبيق تعريفة مياه الشرب والصرف الصحي ومقابل أعباء معالجة صرف المنشآت الصناعية.

التحكم في التلوث الصناعي

وشدد رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة، على ضرورة التحكم في التلوث الصناعي في جميع صوره وأشكاله من أجل المحافظة على شبكات الصرف الصحي ومحطات الرفع والمعالجة والصحة العامة والبيئة المحيطة، فضلًا عن الاستثمارات التي جرى إنفاقها في إنشاء مشروعات الصرف الصحي.