وضع حجر أساس مشروع موقف إقليمي جديد بمدينة المنيا الجديدة

صرح المهندس أحمد مصطفي محمد، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، بأنه تم وضع حجر أساس مشروع موقف إقليمي جديد على مساحة 5 أفدنة بمدينة المنيا الجديدة، وذلك بحضور اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، واللواء عادل ترك، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري.

وأكد محافظ المنيا أن مشروع إنشاء الموقف الإقليمي بمدينة المنيا الجديدة، يأتي انطلاقا من تأكيد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على الاهتمام بإنشاء مشروعات تنموية بمحافظات الصعيد، وضمن جهود الدولة لتطوير شبكة الطرق ووسائل المواصلات ومنظومة المواقف، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتيسير الانتقال بين المحافظات، لافتًا إلى أن المشروع تنفذه شركة النيل العامة للطرق الصحراوية، إحدى شركات الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى التابعة لوزارة النقل.

وأوضح المهندس أحمد مصطفى محمد، أن المشروع سيقام على مساحة 5 أفدنة، وذلك ضمن برنامج المشروعات التنموية بصعيد مصر، والذي يستهدف دعم التنمية المُستدامة الشاملة في الصعيد لتكون أكثر جذبا وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين، مع تحسين مستوى الخدمات للمواطنين.

وأضاف المهندس أحمد مصطفى محمد، أن المشروع يتمتع بموقع استراتيجي وحيوي هام بجوار إدارة المرور بمدينة المنيا الجديدة، كما سيسهم في تيسير الحركة المرورية وتخفيف حدة الزحام والقضاء على المواقف العشوائية التي تؤدي إلى الفوضى وإرباك الحالة المرورية، فضلًا عن زيادة تعمير المنطقة وخلق فرص عمل جديدة مع مراعاة عدد من الشروط والمعايير التي تحقق تلك الأهداف.

ومن جانبه، استعرض المهندس محمود أحمد حلمى، العضو المنتدب للكباري والإنشاءات بشركة النيل، مكونات المشروع والذي سيقام على مساحة ٥ أفدنة بما يعادل 21000 م2 بمدينة المنيا الجديدة، وسيضم مبنى إداريا بمساحة 1180 م2 يتكون من دور أرضي / دور أول، وسور حول الموقع العام للموقف بطول 595 مترا، وعدد 2 غرفة (كهرباء ـ مولدات) بمساحة 80م2، وعدد 5 مواقف للحافلات، وعدد 2 موقف ميكروباص، وعدد 2 موقف انتظار سيارات، وموقف محلى، ومبنى للورشة، ومكتب أمن ووحدة للإطفاء وأخرى للإسعاف.

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، نفذ منذ بداية العام الماضي وحتى الآن، 889 حملة على مستوى أجهزة المدن الجديدة والمحافظات من خلال مديريات الإسكان (بواقع 377 حملة على مستوى الأجهزة، و512 حملة على مستوى المديريات)، وذلك في إطار منظومة الضبطية القضائية للتأكد من شغل المستفيدين لوحداتهم، بجانب قيام مأموري الضبط القضائي من العاملين بالصندوق بتنفيذ 31 حملة خلال ذات المدة، وبلغ إجمالي قيمة التصالحات حتى الآن 86 مليون جنيه.

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أهداف مبادرة سكن لكل المصريين

وأكد وزير الإسكان، أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" تهدف لأن يشغل المواطن وحدته السكنية التي يحصل عليها مدعومة من الدولة، كي يحقق البرنامج أهدافه الفعلية، ولضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، ولذلك أطلق صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري منظومة الضبطية القضائية في شهر يوليو 2020.

وأشارت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن منظومة الضبطية القضائية تهدف لإجراء زيارات ميدانية متنوعة لمشروعات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" للتأكد من شغل المستفيدين للوحدة السكنية، مع تحرير محاضر للمخالفين وتوقيع عقوبات عليهم قد تصل لحد سحب الوحدة السكنية.

وأكدت مى عبدالحميد، أنه تم تغليظ العقوبة على المستفيدين الذين يقومون بتأجير وحداتهم السكنية، ووصلت الغرامة إلى 40 ألف جنيه، وفي حالة تكرار المخالفة يتم سحب الوحدة السكنية، وذلك في حالة الإيجار، وكذلك سحب الوحدة السكنية وتحرير المحاضر اللازمة في حالة بيع الوحدة السكنية.

وأوضحت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، أنه يمكن للمواطنين التعرف على أبرز المعلومات والمستجدات من خلال متابعة المنصات الرقمية التابعة للصندوق بمواقع التواصل الاجتماعي، والمتمثلة في الصفحة الرسمية للصندوق على موقع "فيسبوك" من خلال الرابط التالي"http://www.facebook.com/shmffeg"، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي: https://www.youtube.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط www.twitter.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام عبر الرابط www.instagram.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع ثريدز عبر الرابط https://www.threads.net/@shmffeg، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg، أو التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات من خلال الرابط https://cservices.shmff.gov.eg/SHAKWA، أو عبر التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء، مثل الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/مديريات الإسكان.