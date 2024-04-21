قمر وعابد يستقبلان بشرى حجيج لحضور بطولة أفريقيا للطائرة رجال بالقاهرة

الكرة الطائرة، وصلت بشرى حجيج رئيس الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة، إلى القاهرة خلال الساعات الماضية من أجل حضور بطولة أفريقيا للكرة الطائرة رجال، والتي تقام في ضيافة النادي الأهلي حتى يوم 24 أبريل الجاري.

وحرص المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة والنائب الأول لرئيس الاتحاد العربي، على استقبال بشرى حجيج، بجانب حسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد المصري والمنسق العام للبطولة الأفريقية، وتواجد الدكتور فؤاد عبد السلام رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي.

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وستتواجد بشرى حجيج في مباريات الدور نصف النهائي للبطولة الأفريقية للكرة الطائرة بجانب بطولة أفريقيا للسيدات.

وصعد النادي الأهلي للدور نصف النهائي على حساب الشرطة الرواندي، ويبحث عن استعادة اللقب الإفريقي.

خدمات طبية شاملة في بطولة إفريقيا لـ الكرة الطائرة

وحرصت اللجنة العليا المنظمة لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة «رجال» بالنادي برئاسة محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، على توفير خدمات طبية شاملة على هامش البطولة.

وأكدت اللجنة الطبية بالبطولة تواجد طواقم من الأطباء وسيارات إسعاف مجهزة بمقر النادي بالجزيرة، خلال المباريات التي تقام على صالتي الأمير عبدالله الفيصل والشهداء.

وتم تسليم كافة الفرق والوفود المشاركة في البطولة قائمة بأسماء اللجان المعاونة وعلى رأسها اللجنة الطبية؛ تحسبا لأي طوارئ، سواء في الملاعب أو فنادق الإقامة.

وأسفرت قرعة البطولة عن تواجد الأهلي بالمجموعة الأولى إلى جانب فرق: الإسمنت الإثيوبي والعدالة ‏الكيني وجرين تيم الكونغولي والفتح المغربي.‏

وكرمت اللجنة العليا المنظمة لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة «رجال» برئاسة محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، 5 من نجوم الأهلي القدامى، وذلك على هامش مباراة رجال طائرة الأهلي مع الفتح المغربي، ضمن منافسات البطولة الإفريقية للأندية المقامة على صالة الأهلي خلال الفترة من 12 إلى 24 أبريل الجاري.

وكرم الأهلي كلًّا من: «فؤاد عبد السلام، إبراهيم فخر الدين، محمود فرج، أحمد زكريا، أسامة فرج».

وقام محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة، بإهداء درع الأهلي لنجوم الفريق القدامى والتقاط الصور الجماعية.

وجاء تكريم خماسي الأهلي تقديرًا لعطائهم والجهد الكبير الذي بذلوه خلال مسيرتهم لرفعة النادي على مدار سنوات طويلة، ساهموا خلالها في كتابة تاريخ من بطولات للأهلي في الكرة الطائرة.