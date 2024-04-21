الأحد 21 أبريل 2024
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رياضة

الكرة الطائرة، موعد مباراة الأهلي وبطل رواندا في ربع نهائي البطولة الأفريقية

النادي الأهلي، فيتو
النادي الأهلي، فيتو

الكرة الطائرة، يخوض الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي، مواجهة قوية اليوم الأحد أمام فريق الشرطة الرواندي، في إطار منافسات الدور ربع النهائي، من البطولة الأفريقية للأندية المقامة حاليا على صالة النادي الأهلي فرع الجزيرة.

موعد مباراة الأهلي والشرطة الرواندي

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والشرطة الرواندي في الساعة 8 مساء.

وكان الأهلي قد تصدر ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة بعد الفوز في كل مبارياته أمام الإسمنت الإثيوبي والعدالة ‏الكيني وجرين تيم الكونغولي والفتح المغربي.‏

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خدمات طبية شاملة في بطولة إفريقيا لـ الكرة الطائرة

وحرصت اللجنة العليا المنظمة لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة «رجال» بالنادي برئاسة محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، على توفير خدمات طبية شاملة على هامش البطولة.

وأكدت اللجنة الطبية بالبطولة تواجد طواقم من الأطباء وسيارات إسعاف مجهزة بمقر النادي بالجزيرة، خلال المباريات التي تقام على صالتي الأمير عبدالله الفيصل والشهداء.

وتم تسليم كافة الفرق والوفود المشاركة في البطولة قائمة بأسماء اللجان المعاونة وعلى رأسها اللجنة الطبية؛ تحسبا لأي طوارئ، سواء في الملاعب أو فنادق الإقامة.

وأسفرت قرعة البطولة عن تواجد الأهلي بالمجموعة الأولى إلى جانب فرق: الإسمنت الإثيوبي والعدالة ‏الكيني وجرين تيم الكونغولي والفتح المغربي.‏

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الكرة الطائرة الأهلي الشرطة الرواندي النادي الأهلي البطولة الإفريقية للكرة الطائرة

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