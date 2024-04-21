شعبة المخابز: تفعيل أسعار الخبز السياحي والفينو الجديدة غدا (فيديو)

أسعار الخبز السياحي، أكد خالد فكري المتحدث الرسمي باسم شعبة المخابز بالقاهرة، أنه بدءًا من الغد سيتم تفعيل قرار تخفيض أسعار الخبز السياحي والفينو.

انخفاض أسعار الدقيق

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": مع انخفاض أسعار الدقيق كان من الضروي اتخاذ القرار بتخفيض أسعار الخبز السياحي والفينو.

نسبة انخفاض أسعار الخبز السياحي

ولفت إلى أن النسبة في انخفاض أسعار الفينو والخبز السياحي تصل إلى 35%.

Advertisements

وألزم الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، المخابز السياحية الحرة والمخابز الإفرنجية التي تعمل في إنتاج الخبز السياحي الحر والخبز الفينو من الدقيق السياحي 72% بالإعلان في مكان واضح على واجهة المخبز بخط واضح وظاهر لا يقبل الشك والتأويل عن أسعار وأوزان رغيف الخبز المنتج في ضوء المواصفات المقررة لإنتاج الخبز.



وجاءت أسعار الخبز السياحي والفينو وفقا لقرار وزير التموين كالتالي:

خبز سياحي حر زنة 80 جراما بسعر 150 قرشًا

خبز سياحي زنة 40 جراما بسعر 75 قرشًا،

خبز سياحي زنة 25 جرامًا بسعر 50 قرشَا

خبز فينو زنة 50 جرامًا بسعر 150 قرشَا، زنة 25 جرامًا بسعر 100 قرشَا.

ووفقا للتوجيه الوزاري رقم 15 لسنة 2024، بشأن أسعار وأوزان الخبز السياحي، تلتزم المخابز السياحية الحرة والمخابز الإفرنجية العاملة في انتاج وبيع الخبز السياحي الحر والخبز الفينو للمواطنين بالمواصفات والاوزان والحد الأقصى للسعر المقرر لكل وزن، وكل مخالفة لأسعار تداول الخبز يعاقب عليها بالمادة 9 من المرسوم بقانون 162 لسنة 1950 وتعديلاته وكل مخالفة بأوزان الخبز المنتج يعاقب عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 281 لسنة.