الإثنين 22 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

شعبة المخابز: تفعيل أسعار الخبز السياحي والفينو الجديدة غدا (فيديو)

الخبز السياحي، فيتو
الخبز السياحي، فيتو

أسعار الخبز السياحي، أكد خالد فكري المتحدث الرسمي باسم شعبة المخابز بالقاهرة، أنه بدءًا من الغد سيتم تفعيل قرار تخفيض أسعار الخبز السياحي والفينو.

 

انخفاض أسعار الدقيق

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": مع انخفاض أسعار الدقيق كان من الضروي اتخاذ القرار بتخفيض أسعار الخبز السياحي والفينو.

 

نسبة انخفاض أسعار الخبز السياحي 

ولفت إلى أن النسبة في انخفاض أسعار الفينو والخبز السياحي تصل إلى 35%.

Advertisements

أسعار الخبز السياحي والفينو بعد التراجع (إنفوجراف)

وزير التموين يلزم المخابز بالإعلان عن أسعار الخبز السياحي والفينو، ويتوعد المخالفين

 

وألزم الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، المخابز السياحية الحرة والمخابز الإفرنجية التي تعمل في إنتاج الخبز السياحي الحر والخبز الفينو من الدقيق السياحي 72% بالإعلان في مكان واضح على واجهة المخبز بخط واضح وظاهر لا يقبل الشك والتأويل عن أسعار وأوزان رغيف الخبز المنتج في ضوء المواصفات المقررة لإنتاج الخبز.


وجاءت أسعار الخبز السياحي والفينو وفقا لقرار وزير التموين  كالتالي:

خبز سياحي حر زنة 80 جراما بسعر 150 قرشًا

خبز سياحي زنة 40 جراما بسعر 75 قرشًا،

خبز سياحي زنة 25 جرامًا بسعر 50 قرشَا

خبز فينو زنة 50 جرامًا بسعر 150 قرشَا، زنة 25 جرامًا بسعر 100 قرشَا.

ووفقا للتوجيه الوزاري رقم 15 لسنة 2024، بشأن أسعار وأوزان الخبز السياحي،  تلتزم المخابز السياحية الحرة والمخابز الإفرنجية العاملة في انتاج وبيع الخبز السياحي الحر والخبز الفينو للمواطنين بالمواصفات والاوزان والحد الأقصى للسعر المقرر لكل وزن، وكل مخالفة لأسعار تداول الخبز يعاقب عليها بالمادة 9 من المرسوم بقانون 162 لسنة 1950 وتعديلاته وكل مخالفة بأوزان الخبز المنتج يعاقب عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 281 لسنة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

شعبة المخابز أسعار الخبز السياحي اسعاب الخبز السياحي والفينو انخفاض اسعار الخبز السياحي وزير التموين علي المصيلحي

مواد متعلقة

أسعار الخبز السياحي والفينو بعد التراجع (إنفوجراف)

وزير التموين يلزم المخابز بالإعلان عن أسعار الخبز السياحي والفينو، ويتوعد المخالفين

أسعار الخبز السياحي والفينو اليوم الأحد

مدبولي يُوجه بمتابعة خطة خفض أسعار الخبز السياحي (صور)

الأكثر قراءة

مي كساب تكشف لأول مرة عن رد فعل زوجها أوكا بعد إنقاص وزنها

رضا عبد العال يكشف رأيه في استمرار شوبير بحراسة مرمى الأهلي بعد عودة الشناوي

هاجم أم كلثوم وانتقد أغانيها والفيلسوف الفرنسي "سارتر" سبب خروجه من سجون عبد الناصر.. أسرار في حياة الأبنودي (فيديو جراف)

أول تعليق من محمود التهامي على لقاء ياسين التهامي بشيخ الأزهر

انطلاق مهرجان الهجن بمدينة العريش اليوم ضمن احتفالات شمال سيناء بعيدها القومي

أستاذ بجامعة القدس يكشف مستقبل الحكم في غزة: لا حماس ولا السلطة

إعلام عبري: إصابتان في عملية دهس قرب محطة الحافلات المركزية غرب القدس المحتلة (فيديو)

سيد معوض: نتيجة مباراة الأهلي ومازيمبي جيدة لكنها غير مطمئنة

Advertisements

منوعات

المزيد

نظرية علمية تزعم: الكائنات الفضائية تتنقل عبر النيازك

أوكرانيا ترسل طلب استدعاء الخدمة العسكرية لرجل متوف

بشرى سارة، الكشف عن تقنية جديدة لعلاج العظام المكسورة

طفل يطلق النار على نفسه عن طريق الخطأ، ما القصة

المزيد

خدمات

المزيد

في 7 خطوات، طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور

تراجع سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بالبنك المركزي ختام تعاملات اليوم الأحد 21 - 4 - 2024

ارتفاع سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي نهاية التعاملات اليوم الأحد 21 - 4 - 2024

تعرف على سعر النحاس اليوم الأحد في السوق

المزيد
ads

انفوجراف

هاجم أم كلثوم وانتقد أغانيها والفيلسوف الفرنسي "سارتر" سبب خروجه من سجون عبد الناصر.. أسرار في حياة الأبنودي (فيديو جراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 22 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 22 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 22 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية