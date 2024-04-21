وزير التموين يلزم المخابز بالإعلان عن أسعار الخبز السياحي والفينو، ويتوعد المخالفين

أسعار الخبز السياجي والفينو ، ألزم الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، المخابز السياحية الحرة والمخابز الإفرنجية التي تعمل في إنتاج الخبز السياحي الحر والخبز الفينو من الدقيق السياحي 72% بالإعلان في مكان واضح على واجهة المخبز بخط واضح وظاهر لا يقبل الشك والتأويل عن أسعار وأوزان رغيف الخبز المنتج في ضوء المواصفات المقررة لإنتاج الخبز.

أسعار الخبز السياحي والفينو

وجاءت أسعار الخبز السياجي والفينو وفقا لقرار وزير التموين كالتالي:

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خبز سياحي حر زنة 80 جرام بسعر 150 قرشًا

خبز سياحي زنة 40 جرام بسعر 75 قرشًا،

خبز سياحي زنة 25 جرامًا بسعر 50 قرشَا

خبز فينو زنة 50 جرامًا بسعر 150 قرشَا، زنة 25 جرامًا بسعر 100 قرشَا.

ووفقا للتوجيه الوزاري رقم 15 لسنة 2024، بشأن أسعار وأوزان الخبز السياحي، تلتزم المخابز السياحية الحرة والمخابز الإفرنجية العاملة في انتاج وبيع الخبز السياحي الحر والخبز الفينو للمواطنين بالمواصفات والاوزان والحد الأقصى للسعر المقرر لكل وزن، وكل مخالفة لأسعار تداول الخبز يعاقب عليها بالمادة 9 من المرسوم بقانون 162 لسنة 1950 وتعديلاته وكل مخالفة بأوزان الخبز المنتج يعاقب عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 281 لسنة .

تشكيل اللجنة العليا للمخابز السياحية والإفرنجية

وأصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار الوزاري رقم 69 لسنة 2024 بتشكيل اللجنة العليا للمخابز السياحية والأفرنجية.

وتضمن القرار المهام المنوطة باللجنة التي تختص بدراسة تكلفة إنتاج الخبز السياحي والأفرنجي الحر المنتج من المخابز السياحية والأفرنجية على أن يعاد النظر في التكلفة كل ثلاثة أشهر أو كلما اقتضت الضرورة ذلك.

كما تعمل اللجنة على دراسة وضع قواعد ملزمة لإنتاج وتداول الخبز السياحي والأفرنجي ووضع المواصفات والأوزان والحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك النهائي في ضوء تكلفة الإنتاج التي يتم اعتمادها، وتختص كذلك بالإعلان عن الحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك النهائي للخبز السياحي الحر والخبز الأفرنجي، كما تعمل اللجنة على تقنين أوضاع المخابز السياحية والافرنجية غير المرخصة في ضوء القواعد المنظمة لذلك.