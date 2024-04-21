ضبط عاطلين بحوزتهما مخدري الحشيش والآيس بـ3.6 مليون جنيه بالسويس

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، كمية من المواد المخدرة بحوزة عنصرين إجراميين بالسويس تقدر قيمتها المالية بـ 3,6 مليون جنيه تقريبًا

ضبط عاطلين بحوزتهما مخدري الحشيش والآيس بـ 3.6 مليون جنيه فى فيصل

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عاطلين، لهما معلومات جنائية) بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما متخذين من دائرة قسم شرطة فيصل بمديرية أمن السويس مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما 30 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 3 كيلو جرام لمخدر الآيس "شابو".

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ3.6 مليون جنيه تقريبًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة.

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