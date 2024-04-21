القبض على فتاة سيدى جابر المتهمة ببث فيديوهات فاضحة لترويج الدعارة

الأحد 21/أبريل/2024 - 08:09 م 4/21/2024 8:09:37 PM

ضبطت الإدارة العامة لحماية الآداب، فتاة سيدى جابر لقيامها بالترويج للأعمال المنافية للآداب عبر أحد التطبيقات.

القبض على فتاة سيدى جابر لبث فيديوهات فاضحة لترويج الدعارة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (إحدى الفتيات، مقيمة بدائرة قسم شرطة سيدى جابر) بتصوير وبث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر أحد التطبيقات بهدف الترويج للأعمال المنافية للآداب.



وأمكن تحديد المتهمة وضبطها، وبحوزتها (هاتفى محمول "بفحصهما تبين احتواء أحدهما على الدلائل التى تؤكد نشاطها الإجرامى"- جهاز تابلت).



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وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارالعرض على النيابة العامة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.

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