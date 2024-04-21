الأحد 21 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

منوعات

طفل يلعب بالليزر يعرض طائرة أمريكية لخطر كبير

ليزر، فيتو
ليزر، فيتو

في واقعة غريبة من نوعها، وجهت الشرطة الأمريكية في ولاية فلوريدا اتهامات لصبي يبلغ من العمر  13 عامًا بارتكاب جريمة جنائية، بعد أن وجّه ليزرًا نحو مروحية تابعة لقسم الشرطة.

صبي يحاول إسقاط طائرة باليزر 

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن عمدة  مقاطعة بينيلاس قوله: "إن المروحية كانت في السماء عندما تم توجيه جهاز إضاءة ليزر نحوها. وبعد ملاحقته، عثر على مسدس مزود بالليزر الأخضر في سترة الصبي، الذي قال إنه تعمد توجيه الليزر إلى المروحية، لأنه كان يشعر بالملل".

Advertisements

ووجهت للصبي تهمة إساءة استخدام جهاز إضاءة بالليزر. ووفقًا لقانون فلوريدا، يعد أي شخص يتعمد تسليط شعاع جهاز إضاءة الليزر على فرد يقوم بتشغيل مركبة أو سفينة أو طائرة، مرتكبًا لجناية من الدرجة الثالثة.

txt

تايوان تعلن رصد 21 طائرة عسكرية صينية

txt

طائرة حربية و213 مسيرة و1145 جنديا، روسيا تكبد أوكرانيا خسائر فادحة خلال 24 ساعة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ولاية فلوريدا اليزر الشرطة الأمريكية

مواد متعلقة

تحطم مروحية تدريب تابعة للبحرية الفلبينية

إصابة عسكريين بتحطم مروحية في الولايات المتحدة

بقصف من مروحية، استشهاد فلسطيني أصاب 7 جنود إسرائيليين في الضفة

الأكثر قراءة

بيان عاجل للحكومة بشأن اختفاء سرير والدة الخديوي عباس حلمي الثاني

التغيير الوزاري وحركة المحافظين، موعد وإجراءات التعديل وجهة الإعلان عنه

حبس المذيعة المغمورة إنجي حمادة عامًا لاتهامها بتعاطي المخدرات

قدم ساعتك 60 دقيقة، موعد بدء التوقيت الصيفي رسميًا

نقابة الممثلين تعتذر للإعلام وتؤكد اقتصار عزاء صلاح السعدني على أسرته وزملائه

حتى لا تسيء قلة لمهنة عظيمة، نص اعتذار الممثلين للصحفيين عن عدم حضور عزاء صلاح السعدني

الاحتلال يشعل العالم.. إسرائيل تستعد لهدم الأقصى وبناء الهيكل المزعوم.. ذبح البقرات الخمس الحمراء غدًا.. جماعات يهودية متطرفة حصلت على الموافقة.. وتبحث عن الحاخام المناسب

نجل شقيق صلاح السعدني يغيب عن عزائه اليوم، ما السبب؟

Advertisements

منوعات

المزيد

بعد فيضانات الإمارات.. علاقة تلقيح السحب بحدوث كوارث طبيعية

رجل أمريكي يفوز بجائزة اليانصيب قيمتها نصف مليون دولار

طفل يلعب بالليزر يعرض طائرة أمريكية لخطر كبير

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 21-4-2024، أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس في السوق اليوم الأحد

أحدث أسعار القصدير في السوق اليوم الأحد

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم الأحد

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الأحد

المزيد
ads

انفوجراف

أسعار سيارات هيونداي توسان 2024 المستوردة بعد عودتها إلى مصر (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

كيف أقضي ما فات من صيام رمضان بسبب الحيض؟ الإفتاء ترد

مواقيت الإحرام وأركان الحج، كل ما تريد معرفته عن أحكام الركن الخامس في الإسلام

تفسير حلم شراء السمك في المنام وعلاقته بالحصول على ثروة كبيرة

المزيد
الجريدة الرسمية