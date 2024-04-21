طفل يلعب بالليزر يعرض طائرة أمريكية لخطر كبير
في واقعة غريبة من نوعها، وجهت الشرطة الأمريكية في ولاية فلوريدا اتهامات لصبي يبلغ من العمر 13 عامًا بارتكاب جريمة جنائية، بعد أن وجّه ليزرًا نحو مروحية تابعة لقسم الشرطة.
صبي يحاول إسقاط طائرة باليزر
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن عمدة مقاطعة بينيلاس قوله: "إن المروحية كانت في السماء عندما تم توجيه جهاز إضاءة ليزر نحوها. وبعد ملاحقته، عثر على مسدس مزود بالليزر الأخضر في سترة الصبي، الذي قال إنه تعمد توجيه الليزر إلى المروحية، لأنه كان يشعر بالملل".
ووجهت للصبي تهمة إساءة استخدام جهاز إضاءة بالليزر. ووفقًا لقانون فلوريدا، يعد أي شخص يتعمد تسليط شعاع جهاز إضاءة الليزر على فرد يقوم بتشغيل مركبة أو سفينة أو طائرة، مرتكبًا لجناية من الدرجة الثالثة.
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