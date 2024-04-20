ضبط محل لبيع أجهزة فك شفرات القنوات الفضائية بالدقهلية

ضبطت الإدارة العامة لمباحث المصنفات، محلا لبيع أجهزة فك شفرات القنوات الفضائية غير المصرح بها فى محافظة الدقهلية.

أجهزة فك شفرات القنوات الفضائية



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة امتلاك وإدارة أحد الأشخاص؛ لمحل كائن بدائرة مركز شرطة شربين بالدقهلية لبيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية غير المصرح بتداولها بالأسواق.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المحل وأمكن ضبط المتهم، وبحوزته الأجهزة والمستلزمات التى تستخدم لفك شفرات القنوات الفضائية.

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وبمواجهته أقر بأنه مالك المحل وارتكابه المخالفات بقصد تحقيق الربح المادي وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.