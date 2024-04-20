مقتل مزارع على يد 4 أشخاص لخلاف على حيازة قطعة أرض بالشرقية

لقى مزارع مصرعه على يد 4 أشخاص، إثر خلافات على حيازة قطعة أرض فى محافظة الشرقية، وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، من ضبط المتهمين.

كشف ملابسات واقعة مقتل مزارع بالشرقية وضبط مرتكبى الواقعة

تلقى مركز شرطة منيا القمح بمديرية أمن الشرقية إخطارًا من إحدى المستشفيات باستقبالها مزارع مقيم بدائرة المركز، مصابا بجرح قطعى ورش خرطوش بالجسم، وتوفى إثر إصابته.

مقتل مزارع على يد 4 أشخاص فى الشرقية

وبالفحص وبسؤال زوجته مقيمة بذات العنوان اتهمت 4 مزارعين مقيمين ومستأجرين لقطعة أرض زراعية بذات العنوان؛ بالتعدى على زوجها “المستأجر السابق لذات قطعة الأرض”، بسلاح نارى (بندقية خرطوش وسلاح أبيض) وقيام أحدهم بإحداث إصابته التى أودت بحياته على إثر حدوث مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة بسبب خلافات على حيازة قطعة الأرض.

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم السلاح النارى والأبيض المستخدمان فى الواقعة وعدد من الطلقات، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لذات الخلافات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.