ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في الأقصر

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، من ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية فى الأقصر.

ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الأقصر قيام عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة القرنة؛ بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة داخل منزل مستأجر بمحيط سكنه.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (12 فرد محلى – 3 بنادق محلى – 3 طبنجات صوت معدلة - مجموعة من أجزاء وأدوات التصنيع)، بمواجهة المتهم إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار بها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية غير المرخصة وضبط القائمين على إدارة ورش تصنيعها.