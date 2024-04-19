ضبط 3 عمال بتهمة تصنيع والاتجار في الأسلحة بسوهاج والمنيا

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بمشاركة مديريتى أمن (سوهاج- المنيا) من ضبط عامل يدير ورشة لتصنيع الأسلحة النارية وعاملين بحوزتهما 10 قطع سلاح ناري وطلقات.

في سوهاج؛ تم ضبط عامل مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة؛ لقيامه بإدارة مسكنه ورشة لتصنيع وبيع الأسلحة النارية بدون ترخيص وبحوزته (بندقية آلية – 12 فردا محليا – خزينة - مجموعة من أجزاء وأدوات التصنيع).



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كما تم ضبط (عامل "له معلومات جنائية"– مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة) لقيامه بالاتجار غير المشروع فى الأسلحة النارية والذخائر متخذًا من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى وبحوزته (8 فرد محلى).



وفى المنيا؛ تم ضبط (عامل- مقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط غرب) لقيامه بالإتجار غير المشروع فى الأسلحة النارية والذخائر وبحوزته (2 بندقية آلية - بندقية خرطوش- عدد من الطلقات).



وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.



جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والإتجار فيها وورش تصنيعها.