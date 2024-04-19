الجمعة 19 أبريل 2024
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حوادث

الأمن العام يضبط 4 عاطلين بحوزتهم كميات من المخدرات ورشاش في الدقهلية والجيزة

الأمن العام يضبط
الأمن العام يضبط 4 عاطلين بحوزتهم كميات من المخدرات

واصل قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بالتنسيق مع مديريتى أمن (الدقهلية– الجيزة) جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وفى مديرية أمن الدقهلية؛  ضبط عاطلين "لهما معلومات جنائية" وربة منزل وبحوزتهم 1,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كيلو جرام لمخدر الشابو- 750 جرام لمخدر الهيروين – رشاش و2 خزينة وعدد من الطلقات- 2 ميزان حساس- سلاح أبيض.

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وفى مديرية أمن الجيزة؛ تم ضبط عاطلان، وبحوزتهما 2,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة، بـ 800 ألف جنيه تقريبًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.

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