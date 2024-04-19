ضبط عاطل قتل جاره بسبب خلافات سابقة في الدقهلية

لقى شاب مصرعه على يد عاطل إثر خلافات سابقة بينهما فى محافظة الدقهلية، وألقى قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عرمة مساعد وزير الداخلية، القبض على المتهم.

ضبط عاطل قتل جاره في الدقهلية

تلقى مركز شرطة المنزلة بمديرية أمن الدقهلية إخطارًا من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة أحد الأشخاص- مقيم بدائرة المركز.

وبسؤال شقيقه اتهم عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة المركز؛ بالتعدى على شقيقه بالضرب مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة لوجود خلافات جيرة سابقة بينهما.



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وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الدقهلية من ضبط المتهم, وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.