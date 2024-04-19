الجمعة 19 أبريل 2024
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حوادث

لحظة إشعال النيران في جسد مسن تدخل لفض مشاجرة في كرداسة (فيديو)

إشعال النيران في
إشعال النيران في جسد مسن تدخل لفض مشاجرة، فيتو

43 ثانية التقطتها كاميرات مراقبة وثقت جريمة مروعة ارتكبها مسجل خطر في حق رب أسرة، أحرقه في وضح النهار تحت أنظار المارة لتضحى الواقعة حديث الساعة في شوارع المعتمدية بكرداسة شمال قطاع أكتوبر.

قبل 4 أيام استقبل مستشفي قصر العيني محمد مشرف شاكر مصابا بحروق من الدرجة الأولى، لتخطر نقطة الشرطة مسئولي إدارة شرطة النجدة لوجود شبهة جنائية.
وقالت زوجة المجني عليه، خلال لقائها مع "فيتو"، إن "زوجي طيب ومحترم وحرقوه وهو بيفض المشاجرة، وبيعمل خير، ومات صائما".

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وأضافت: "زوجي يوم الواقعة كان عائدًا إلى المنزل، ورأى رجلين يتشاجران حاول يهديهم ويفض المشاجرة، ولكن تفاجأ بأحد أطراف المشاجرة يلقي عليه بنزين وأثناء خلعه الجلابية علشان يحمي نفسه، المتهم رمى عليه بنزين تاني وولع فيه".

 

 

 

من جانبه، قال مشرف محمد نجل المجني عليه، أن والده نزل قبل آذان المغرب بدقائق وبالتحديد يوم الثامن والعشرين من شهر رمضان لشراء عصير لتزويد مائدة الإفطار بها، فتصادف أثناء مروره بمشاجرة بين طرفين، مزودين بالأسلحة البيضاء وآخر يحمل في يده زجاجة بنزين، وعندما تدخل والده للتهدئة وفض المشاجرة قام أحدهم بسكب البنزين عليه، ومن ثم أشعل عود كبريت وألقاه على والده.

وأضاف “مشرف”، أن الأهالي قاموا بحمل والده لمستشفي القصر العيني، ليمكث المجني عليه في غرفة الرعاية المركزة فاقدا الوعي 8 أيام ليلقي ربه بعدها محروقا.

وأردف نجل المجني عليه، أنه لم يري المتهم من قبل إلا يوم القبض عليه في القسم، مشيرا إلى أنه جاء من منطقة أخرى للتشاجر مع صديقه بسبب خلافات مالية بينهما.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتهم أشعل النار في الضحية، بعد مشادة كلامية بينهما حاول المجني عليه منعه من إلقاء البنزين على آخر، فعند معاتبته، تطورت المشادة، فسكب عليه البنزين.

القبض على المتهم في كرداسة

تلقى قسم شرطة كرداسة، إخطارا من المستشفى بوصول شخص مصاب بحروق في مناطق متفرقة من جسده، إثر سكب مادة بنزين على جسده في كرداسة.

وبإجراء التحريات، تبين أن وراء الواقعة، عاطل (مسجل خطر) سكب مادة بنزين على المجني عليه، مما أسفر عن وفاته.

وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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