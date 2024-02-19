الإثنين 19 فبراير 2024
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اقتصاد

أسعار الخضار اليوم، انخفاض سعر 28 نوعًا في الأسواق

انخفاض أسعار الخضار
انخفاض أسعار الخضار في الأسواق، فيتو

أسعار الخضار اليوم الإثنين في الأسواق، انخفضت أسعار الخضراوات في الأسواق اليوم الإثنين، انخفاضًا ملحوظًا في سوق العبور للجملة التي كان أبرزها انخفاض سعر الثوم لسعر لم يصل له منذ 10 شهور، حيث تراجعت أسعار الثوم لتتراوح ما بين 10 جنيهات و20 جنيهًا في سوق الجملة.

انخفاض 28 نوعًا من الخضار في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

وعن أسواق التجزئة لبيع الخضراوات، كشفت البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن انخفاض 28 نوعًا من الخضار في الأسواق.

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أسعار  الخضار التي شهدت انخفاضًا وفقًا للبوابة الحكومية 

«فيتو» تستعرض أسعار  الخضار التي شهدت انخفاضًا وفقًا للبوابة الحكومية، فضلًا عن أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة، في السطور التالية:

انخفاض أسعار الخضار في الأسواق، فيتو

 20 جنيهًا أعلى سعر لكيلو الطماطم في الأسواق

تراجعت أسعار الطماطم بنحو 26 قرشًا، ليبلغ متوسط سعر الطماطم نحو 9.4 جنيه، لتتراوح أسعار الطماطم ما بين 5 جنيهات و20 جنيهًا.

30 جنيهًا أعلى سعر لكيلو الليمون في الأسواق

انخفض سعر الليمون بنحو 1.2 جنيه، ليبلغ متوسط سعر الليمون نحو 24.2 جنيه، لتتراوح أسعار الليمون ما بين 14 جنيهًا و30 جنيهًا.

60 جنيهًا أعلى سعر لكيلو البامية في الأسواق

وتراجعت أسعار البامية بنحو 3.2 جنيه، ليبلغ متوسط سعر البامية نحو 37.2 جنيه، لتتراوح أسعار البامية ما بين 25 و60 جنيهًا.

26 جنيهًا أعلى سعر لكيلو الملوخية في الأسواق

تراجعت أسعار الملوخية بنحو قرشًا، ليبلغ متوسط سعر الملوخية نحو 17.8 جنيه، لتتراوح أسعار الملوخية من 5 إلى 26 جنيهًا.

انخفاض أسعار الخضار في الأسواق، فيتو

30 جنيهًا أعلى سعر لكيلو الليمون أضاليا في الأسواق

تراجعت أسعار الليمون أضاليا بنحو 87 قرشًا، ليبلغ متوسط سعر الليمون أضاليا نحو 12.4 جنيه، لتتراوح أسعار الليمون أضاليا من 3 جنيهات إلى 30 جنيهًا.

25 جنيهًا أعلى سعر لكيلو الكوسة في الأسواق

انخفضت أسعار الكوسة بنحو 1.3 جنيه، ليبلغ متوسط سعر الكوسة نحو 15.3 جنيه، لتتراوح أسعار الكوسة ما بين 6.5 جنيه إلى 25 جنيهًا.

30 جنيهًا أعلى سعر لكيلو القلقاس في الأسواق

وانخفضت أسعار القلقاس بنحو 85 قرشًا، ليبلغ متوسط سعر القلقاس نحو 23.5 جنيه، لتتراوح أسعار القلقاس من 15 جنيهًا إلى 30 جنيهًا.

انخفاض أسعار الخضار في الأسواق، فيتو

25 جنيهًا أعلى سعر لكيلو الفلفل الرومي في الأسواق

تراجعت أسعار الفلفل الرومي بنحو 54 قرشًا، ليبلغ متوسط سعر الفلفل الرومي نحو 15.8 جنيه، لتتراوح سعر الفلفل الرومي ما بين 10 جنيهات إلى 25 جنيهًا. 

25 جنيهًا أعلى سعر لكيلو الفلفل الحامي بالأسواق

وانخفض سعر الفلفل حامي بنحو 65 قرشًا عن سعره أمس، ليبلغ متوسط سعر الفلفل حامي نحو 15.3 جنيه، لتتراوح أسعار الفلفل حامي ما بين 6.5 جنيه إلى 25 جنيهًا

40 جنيهًا أعلى سعر لكيلو الفاصوليا الخضراء في الأسواق

وانخفض سعر الفاصوليا الخضراء بنحو 1.6 جنيه، ليبلغ متوسط سعر الفاصوليا الخضراء نحو 21.2 جنيه، لتتراوح أسعار الفاصوليا ما بين 12 و40 جنيهًا.

انخفاض أسعار الخضار في الأسواق، فيتو

22 جنيهًا أعلى سعر لكيلو السبانخ في الأسواق

وتراجعت أسعار السبانخ بنحو 56 قرشًا مقارنة بسعرها أمس، ليبلغ متوسط سعر السبانخ نحو 13.7 جنيه، لتتراوح أسعار السبانخ ما بين 6.5 جنيه إلى 22 جنيهًا.

12 جنيهًا أعلى سعر لكيلو الخبيزة في الأسواق

وانخفضت أسعار الخبيزة بنحو 6 قروش عن سعرها أمس، ليبلغ متوسط سعر الخبيزة نحو 8.4 جنيه، لتتراوح أسعار الخبيزة ما بين 3.5 جنيه إلى 12 جنيهًا.

25 جنيهًا أعلى سعر لكيلو الجزر الأصفر في الأسواق

وتراجع سعر الجزر أصفر بعروش بنحو  جنيهين مقارنة بسعره أمس، ليبلغ متوسط سعر الجزر أصفر نحو 9.3 جنيه، لتتراوح أسعار الجزر الأصفر من 3 جنيهات إلى 25 جنيهًا.

انخفاض أسعار الخضار في الأسواق، فيتو

40 جنيهًا أعلى سعر لكيلو البصل الأبيض في الأسواق

وانخفض سعر البصل الأبيض بنحو 36 قرشًا، ليبلغ متوسط سعر البصل الأبيض نحو 23.7 جنيه، لتتراوح أسعار البصل الأبيض من 12 جنيهًا إلى 40 جنيهًا.

37 جنيهًا أعلى سعر لكيلو البسلة في الأسواق

وتراجعت أسعار البسلة بنحو 36 قرشًا مقارنة بسعرها أمس، ليبلغ متوسط سعر البسلة نحو 28 جنيهًا، لتتراواح أسعار البسلة ما بين 20 جنيهًا و37 جنيهًا.

25 جنيهًا أعلى سعر لكيلو الباذنجان الأبيض في الأسواق

وانخفضت أسعار الباذنجان الأبيض بنحو 1.3 جنيه، ليبلغ متوسط أسعار الباذنجان الأبيض نحو 11.3 جنيه، لتتراوح أسعار الباذنجان الأبيض ما بين 5 جنيهات إلى 25 جنيهًا.

17 جنيهًا أعلى سعر لكيلو الباذنجان الرومي في الأسواق 

وتراجع سعر الباذنجان الرومي بنحو 3 قروش مقارنة بسعره أمس، ليبلغ متوسط سعر الباذنجان الرومي نحو 9.7 جنيه، لتتراوح أسعار الباذنجان الرومي ما بين 5 جنيهات و17 جنيهًا.

انخفاض أسعار الخضار في الأسواق، فيتو

20 جنيهًا أعلى سعر لكيلو باذنجان عروس في الأسواق

ولنخفض سعر باذنجان عروس بنحو 13 قرشًا عن سعره أمس، ليبغ متوسط سعر باذنجان عروس نحو 11.7 جنيه، لتتراوح أسعار باذنجان عروس من 8 جنيهات إلى 20 جنيهًا.

10 جنيهات أعلى سعر لكيلو البطاطا في الأسواق

وانخفض سعر البطاطا بنحو 26 قرشًا عن سعره أمس، ليبلغ متوسط سعر البطاطا نحو 8.5 جنيه، لتتراوح أسعار البطاطا ما بين 4 جنيهات و10 جنيهات.

أسعار الخضار في الأسواق، فيتو

 أسعار الخضراوات التي شهدت ارتفاعًا في سعرها وفقًا للبوابة الحكومية

وفي نفس السياق، كشفت البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية عن أسعار الخضراوات التي شهدت ارتفاعًا في سعرها، التي كان أبرزها: 

20 جنيهًا أعلى سعر لكيلو البطاطس في الأسواق

ارتفعت أسعار البطاطس بنحو  جنيه، يبلغ متوسط سعر البطاطس نحو 16.3 جنيه، لتتراوح أسعار البطاطس ما بين 10 جنيهات و20 جنيهًا.

45 جنيهًا أعلى سعر لكيلو البصل الأحمر في الأسواق

وارتفع سعر البصل الأحمر بنحو 25 قرشًا، ليبلغ متوسط سعر البصل الأحمر نحو 31.3 جنيه، لتتراوح أسعار البصل الأحمر ما بين 25 جنيهًا و45 جنيهًا.

 أسعار الخضار في الأسواق، فيتو

 أقل أسعار الخضار في المنافذ التابعة لوزارة الزراعة

وعن أقل الأسعار وفقًا للبوابة الحكومية، أشارت إلى أن أقل أسعار الخضار في المنافذ التابعة لوزارة الزراعة، وأن أقل سعر لكيلو الطماطم نحو 6.5 جنيه، أقل سعر لكيلو البطاطس نحو 12.5 جنيه، اقل سعر لكيلو الليمون نحو 17.7 جنيه، أقل سعر لكيلو البامية نحو 45 جنيهًا.

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لأول مرة منذ 10 شهور، تراجع سعر الثوم بسوق العبور

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أسعار الخضار والفاكهة بسوق الجملة بأكتوبر اليوم الأحد

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين

يشار إلى أن أسعار الخضراوات، داخل سوق العبور اليوم الإثنين 19 فبراير 2024، وذلك وفقًا لآخر تحديث للسعر في السوق، جاءت كالتالي:

سعر كيلو الطماطم من 4 إلى 7 جنيهات.

 سعر الكوسة من 5 إلى 8 جنيهات.

سعر كيلو البصل من 11 إلى 25 جنيهًا.

سعر كيلو البطاطس من 6 إلى 11.5 جنيه.

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين

 سعر باذنجان بلدي من 5 إلى 8 جنيهات.

 باذنجان أبيض من 6 إلى 9 جنيهات.

خس كابوتشي من 3 إلى 5 جنيهات.

 جزر بدون عروش 3.5 إلى 4.5 جنيه.

 باذنجان رومي من 3 إلى 8 جنيهات.

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين

سعر الفلفل الرومي البلدي من 9 إلى 11 جنيهًا.

سعر الفاصوليا من 15 إلى 21 جنيهًا.

 فلفل رومي صوب من 9 إلى 11 جنيهًا.

 فلفل حامي بلدي من 6 إلى 14 جنيهًا.

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين

فلفل حامي صوب ما بين 10 إلى 22 جنيهًا.

 فلفل ألوان «أصفر / أحمر / برتقالي» من 28 إلى 32 جنيهًا.

سعر خيار صوب من 6 إلى 9 جنيهات.

 سعر سبانخ من 5 إلى 8 جنيهات.

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين

 خيار بلدي من 6 إلى 8 جنيهات.

الملوخية من 5 إلى 8 جنيهات.

 بسلة من 20 إلى 24 جنيهًا.

كيلو الثوم من 10 إلى 20 جنيهًا.

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين

سعر البطاطا من 4.5 إلى 7.5 جنيه،.

ليمون بلدي من 15 إلى 19 جنيهًا.

 القلقاس من 17 إلى 21 جنيهًا.

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